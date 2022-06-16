9分鐘奪8命！火勢狂燒...警消未聽見呼救聲　「遺體從2樓墜地」

▲新竹竹市消防第一大隊長張智智說明案情。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、戴上容／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行疑屋主2兒子為了洗碗問題跟媽媽吵架，昨15日晚間10時，2兒子縱火，造成一家三代同堂11口8死、幾近滅門，其中最小年紀僅1歲；新竹竹市消防第一大隊張智智今說明案情指出，由於縱火關係，火勢全面燃燒，警消到場時，當下沒有聽到求救聲，罹難者8人全都從2樓掉落到1樓地面，最後一具罹難者遺體在凌晨12時30分找到。消防人員控制火勢後，9分鐘就將火勢完全撲滅，但仍不幸造成8人罹難。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。起火當時陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息。據了解，2兒子先跟陳姓屋主吵架，原因是在跟媽媽吵誰該洗碗。

新竹竹市消防第一大隊長張智智今早說明案情表示，根據調查，這火警是在一樓有縱火，當時店家已經在休息，因此把機車全都放在一樓作停放，應該是家庭糾紛的關係，縱火者把促燃劑放在機車附近作潑撒，因為縱火關係，很快就全面燃燒。

由於4個小孩全都在2樓，所以所有的人都衝往2樓想要救小孩，但是因為縱火關係火煙很大，所有人都被嗆昏在2樓，另外樓梯及二樓部分是用易燃材質，因此燃燒後掉落地面，造成罹難者8人全都從2樓掉落到1樓，掉落在地面。

張智智補充，警消到場時，僅有陳姓屋主（爸爸）當時跑到外面，爸爸就站在安全島上面；另由於縱火關係，屋舍全面燃燒，警消到場時，四面火光已經竄出，當下研判罹難者要生還機率很低，當下也沒有聽到任何罹難者求救或呼救的聲音。

消防人員表示，這件縱火案為家庭糾紛案件，現場部屬5水線，現場是縱火現場，警消人員晚間10時36分抵達，10時45分滅火進行人員搜救，後續陸續找到8具罹難者遺體，最後一具在12點30分找到，總燃燒面積為100平方公尺。據了解，火勢在22：36控制，22：45熄滅，不到9分鐘就釀8死慘劇。

▲新竹輪胎行傳大火，8人受困。（圖／記者陳凱力攝）

據陳姓屋主（爸爸）表示，他有看到其他家人從一樓往二樓跑，因為小孩在二樓，大家可能要去救小孩，兩個媳婦衝二樓救小孩，後來因為火勢太大地板直接掉落。