時力又內鬨！雲林議員廖郁賢爆遭脅迫退黨　嗆：菁英黃沒有地方

▲雲林縣議員廖郁賢。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉年底登場，時代力量陸續佈局縣市長、縣市議員選舉，然而，雲林縣議員廖郁賢日前透過臉書爆料，黨中央不僅派人傳話要收走縣黨部資源，還計畫在同選區派出「地方派系二代」跟她競選，自曝「被退黨」，她昨（17日）再度透過臉書砲轟，「沒有我，你時代力量就沒有地方」，隨便找個二代來打地方第一監督品牌，這種正義的演算公式究竟從何而來？

今年2月，時代力量在第一波縣市議員提名名單中，未見現任議員入列，當時便引發廖郁賢不滿嗆聲，她沒被提名，「猶如岳鵬舉戰場殺敵，十二面金牌召回」，先前自己的人頭黨員案以不起訴處分，但黨內竟然有人逼迫她以退黨脅迫澄清。

廖郁賢16日再度透過臉書表示，黨中央請人來傳話，稱她已經「被退黨」，甚至要派地方派系二代跟她競選，想藉此逼退她，並點名時代力量黨主席陳椒華、立委王婉諭、邱顯智，「是不是沒在地方選舉過，靠政黨當選不知道經營地方的辛苦？所以把我雲林劃成簡單選區！還要派地方頭人的二代跟我選？」

此外廖郁賢昨天深夜再度透過臉書表示，「沒有我，你時代力量就沒有地方」。她表示，「你們都市人、菁英黃、不懂非都會區的辛苦」，可以挑戰、質疑她的政見、問政成果，但用極權主義的手段來打壓不聽話的地方議員，就是欺負雲林人善良，隨隨便便找個地方二代來打「地方第一監督品牌」，這種正義的演算公式究竟從何而來？

未料，該篇貼文底下竟出現「陳椒華」的粉絲專頁留言說：很久以前就聽說妳要加入民進黨了，要離開沒有關係，但是做人厚道票數會比較多，也不用去膨脹了自己，講的沒有妳就時力就怎麼了，千萬不要這樣想，未來的路還很長。廖育賢則截圖留言說，看來1450（指網軍）切錯帳號了，靠打自己黨的議員票不會比較高。