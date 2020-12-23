　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「人頭黨員案」移送黃捷、林穎孟？　時力：誤植、捕風捉影

▲▼「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量人頭黨員案延燒，時力決策委員會23日表示，全案相關卷證資料移送檢調機關調查，釐清「被申訴人」廖郁賢、郭稟翰法律責任，並非已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟。

黃捷、林穎孟受訪時則異口同聲表示，兩人已經退黨很久，不希望針對他黨事務多加評論，對時代力量黨內的所有決議都予以尊重。

時代力量雲林縣議員廖郁賢等人涉人頭黨員案，時力紀律委員會11月24日做出裁決，廖郁賢因瀆職行為、妨礙黨內選舉公正性，情節重大，停權1年6個月。不過有媒體報導，時代力量22日決議將人頭黨員案的相關卷證資料送交檢調機關調查，以釐清廖郁賢等人的法律責任，其中包括已退黨的黃捷、林穎孟也牽涉其中，同樣在移送檢調調查範圍內。

對此，時代力量決策委員會23日表示，針對媒體報導時代力量在22日的決策會議後，欲將黃捷、林穎孟移送檢調，實為誤植與捕風捉影。

時代力量決策委員會指出，決策會議公告為「依紀律委員會2020年紀字第03號裁決書，經決策委員會決議，將本案相關卷證資料送交檢調機關調查，釐清被申訴人法律責任」。

時代力量決策委員說明，這已說明清楚為被申訴人，黃捷、林穎孟二人並非裁決書中所列被申訴人，而裁決書全文亦已對時代力量黨員公告。

▲▼台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）

▲無黨籍台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）

黃捷受訪時則表示，自己已經退黨很久，針對時代力量的事情一直都不希望多加評論，對於時代力量黨內所有決議也都予以尊重，大家在不同的位置上，都還是可以為台灣繼續努力，不希望因為他們黨內的事情，影響大家各自在崗位上為台灣奮鬥的進行。

林穎孟也說，自己已經退黨很久，「這些事情都是他黨事務，我不便評論」，只要大家都是進步價值，就要一起支持黃捷挺過罷免案，讓黃捷不要在台灣政壇缺席。

黃捷認為，自己早已退出時代力量，「一直糾結他們黨員的事情，對一個無黨籍人士來說，再討論也沒有太多意義」，並說如果時代力量執意要對退黨、無黨籍人士繼續有所牽連，那也沒有關係，但是就是予以尊重。

黃捷呼籲，現在大家雖然有各自不同的政黨立場，有些人站在時代力量黨派的立場，不過也沒有關係，只要是可以為台灣好、繼續為進步價值努力，大家就專心把心力放在重要的事情上就好。

其他人也看了這些...

黃珊珊：台北跨年不會停辦　1例本土確診就全程戴口罩
黃珊珊：101跨年煙火如期舉行　表演舞台周邊實施管制
本土確診新增1例　新北耶誕城即起停止戶外集會型活動

更多熱門新聞...

蔡英文下令整備防疫措施　全面檢視耶誕、跨年群聚活動
0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫　每個人都非常重要
確診機師足跡在天母SOGO、新光三越　北市緊急取消「異饗趣」活動

振興一下我們的美麗

ET快訊
紐西蘭籍機師「3天足跡曝光」　去象山、松山區
陳時中連嘆兩口氣！醫曝航空界階級：沒人敢勸機長
案771密切接觸者27人部分有症狀　匡列171人一採出爐
陸軍超兇正妹「沒穿內衣」仰臥起坐！側身網暴動：掉出來了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萊豬表決　民眾黨溫情喊話民進黨立委：行政院便當不能交換良心

跨黨派民代聲援反制罷免　黃捷喊話：議員工作克盡職守、問心無愧

行政院：目前沒規劃公職人員選舉採不在籍投票

紐西蘭籍機師「3天足跡曝光」　徐巧芯：還去了象山、松山區

「人頭黨員案」移送黃捷、林穎孟？　時力：誤植、捕風捉影

雲端最前線／2020性別事件大回顧！台灣落實平權仍待努力？

八里跨年煙火、元旦升旗暫照常　侯友宜：該取消就取消

快訊／元旦升旗典禮如期舉辦？　總統府14:00對外說明

國民黨號召千人守夜　立法院前上演「最後的無萊豬晚餐」

快訊／侯友宜下令新北市政府各局處：尾牙暫緩

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

萊豬表決　民眾黨溫情喊話民進黨立委：行政院便當不能交換良心

跨黨派民代聲援反制罷免　黃捷喊話：議員工作克盡職守、問心無愧

行政院：目前沒規劃公職人員選舉採不在籍投票

紐西蘭籍機師「3天足跡曝光」　徐巧芯：還去了象山、松山區

「人頭黨員案」移送黃捷、林穎孟？　時力：誤植、捕風捉影

雲端最前線／2020性別事件大回顧！台灣落實平權仍待努力？

八里跨年煙火、元旦升旗暫照常　侯友宜：該取消就取消

快訊／元旦升旗典禮如期舉辦？　總統府14:00對外說明

國民黨號召千人守夜　立法院前上演「最後的無萊豬晚餐」

快訊／侯友宜下令新北市政府各局處：尾牙暫緩

萊豬表決　民眾黨溫情喊話民進黨立委：行政院便當不能交換良心

防疫笑話！機師「隔離3天」就能趴趴走　網嗆：買泡麵都要罰10萬

「樓梯一份30元」看呆北部人！真面目曝光超好吃　釣出滷味攤密語

美國證券交易委員會准企業「直接」上市　IPO市場規則將改變

跨黨派民代聲援反制罷免　黃捷喊話：議員工作克盡職守、問心無愧

睡醒手麻爆！醫曝「殺手級睡姿」傷胃…眼壓恐過高

認不出來！吳慷仁增胖20KG　曝0修圖「厚片人」真實體型

行政院：目前沒規劃公職人員選舉採不在籍投票

「B.1.1.7」來襲！歐澳5國已17宗確診　美法紐瑞士疑淪陷

病毒變異最後防護　陸專家「口罩千萬別摘下」

政治熱門新聞

快訊／台北現1本土確診　黃珊珊：跨年不會停辦！

蘇偉碩：以前「沒被查水表」

紐西蘭籍機師3天「足跡曝光」

黃捷、林穎孟被移送檢調　時力「人頭黨員」調查最新進度

紐西蘭防疫韌性全球第一？她1句嗆爆

宅神怒嗆重罰紐籍機師　罰到他光著屁股回紐西蘭

本土確診新增1例　新北耶誕城停止戶外集會型活動

快訊／擎天崗牛群暴斃「初步死因出爐」

快訊／侯友宜下令新北市政府各局處：尾牙暫緩

台北跨年晚會　柯文哲留伏筆：我可能前一天說不辦　

紐機師確診　柯：下令從醫院端監測

鄭運鵬被出征　羅智強轟：反應人民反萊豬心聲叫仇恨？

互槓萊豬！賴士葆拍桌嗆蘇貞昌

共機侵擾　空軍驅離廣播錄到「X的、公鯊小」

更多熱門

相關新聞

2020性別事件大回顧！台灣落實平權仍待努力？

2020性別事件大回顧！台灣落實平權仍待努力？

2020年充滿挑戰與變化，全球新冠肺炎疫情肆虐，卻也讓世界看見台灣不一樣的內閣，跨性別的行政院政委唐鳳，以及台灣的女力外交能量，讓國際眼睛一亮。不過，今年在台灣發生數起重大刑案，讓女性安全、女權議題再度浮上檯面。新年將至，台灣該如何建立更性別友善的環境？《雲端最前線》23日邀請立法委員王婉諭、永齡基金會執行長劉宥彤以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

涉時力人頭案遭送檢調　黃捷：尊重他黨黨務行使

涉時力人頭案遭送檢調　黃捷：尊重他黨黨務行使

黃捷、林穎孟被移送檢調　時力「人頭黨員」調查最新進度

黃捷、林穎孟被移送檢調　時力「人頭黨員」調查最新進度

反擊罷免！黃捷徵「挺捷志工隊」　坦言有些緊張

反擊罷免！黃捷徵「挺捷志工隊」　坦言有些緊張

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

關鍵字：

時代力量黃捷林穎孟廖郁賢郭稟翰

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

信與「交往17年女友」分手　經紀人證實了

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

正妹啦啦隊員爆密戀186cm混血男模

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面