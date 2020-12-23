「人頭黨員案」移送黃捷、林穎孟？　時力：誤植、捕風捉影

▲無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量人頭黨員案延燒，時力決策委員會23日表示，全案相關卷證資料移送檢調機關調查，釐清「被申訴人」廖郁賢、郭稟翰法律責任，並非已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟。

黃捷、林穎孟受訪時則異口同聲表示，兩人已經退黨很久，不希望針對他黨事務多加評論，對時代力量黨內的所有決議都予以尊重。

時代力量雲林縣議員廖郁賢等人涉人頭黨員案，時力紀律委員會11月24日做出裁決，廖郁賢因瀆職行為、妨礙黨內選舉公正性，情節重大，停權1年6個月。不過有媒體報導，時代力量22日決議將人頭黨員案的相關卷證資料送交檢調機關調查，以釐清廖郁賢等人的法律責任，其中包括已退黨的黃捷、林穎孟也牽涉其中，同樣在移送檢調調查範圍內。

對此，時代力量決策委員會23日表示，針對媒體報導時代力量在22日的決策會議後，欲將黃捷、林穎孟移送檢調，實為誤植與捕風捉影。

時代力量決策委員會指出，決策會議公告為「依紀律委員會2020年紀字第03號裁決書，經決策委員會決議，將本案相關卷證資料送交檢調機關調查，釐清被申訴人法律責任」。

時代力量決策委員說明，這已說明清楚為被申訴人，黃捷、林穎孟二人並非裁決書中所列被申訴人，而裁決書全文亦已對時代力量黨員公告。

▲無黨籍台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）



黃捷受訪時則表示，自己已經退黨很久，針對時代力量的事情一直都不希望多加評論，對於時代力量黨內所有決議也都予以尊重，大家在不同的位置上，都還是可以為台灣繼續努力，不希望因為他們黨內的事情，影響大家各自在崗位上為台灣奮鬥的進行。

林穎孟也說，自己已經退黨很久，「這些事情都是他黨事務，我不便評論」，只要大家都是進步價值，就要一起支持黃捷挺過罷免案，讓黃捷不要在台灣政壇缺席。

黃捷認為，自己早已退出時代力量，「一直糾結他們黨員的事情，對一個無黨籍人士來說，再討論也沒有太多意義」，並說如果時代力量執意要對退黨、無黨籍人士繼續有所牽連，那也沒有關係，但是就是予以尊重。

黃捷呼籲，現在大家雖然有各自不同的政黨立場，有些人站在時代力量黨派的立場，不過也沒有關係，只要是可以為台灣好、繼續為進步價值努力，大家就專心把心力放在重要的事情上就好。

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