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金正恩「年輕嫩照」罕見曝光！五官神似男星朴寶劍　緊牽人生導師

▲▼金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

▲金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

號稱北韓（朝鮮）最高領導人金正恩「人生導師」的朝鮮人民軍元帥玄哲海（현철해），今年5月因多重器官衰竭，享壽87歲，金正恩不僅親自主持國葬、抬棺，甚至喪禮時還在鏡頭前落淚痛哭。最近，北韓官媒釋出玄哲海的紀錄片電影，罕見公開金正恩童年、青少年時期的相片。

根據南韓《朝鮮日報》、《MBC News》報導，北韓官媒最近釋出紀錄片電影「燦爛人生的品格：最接近太陽之處」，回顧北韓國防省總顧問玄哲海驚濤駭浪的一生，不僅從玄哲海在韓戰時擔任金日成護衛兵的時期開始回顧，其主軸更擺在玄哲海與金正恩之間令人動容的師生關係，不僅罕見公開金正恩10幾歲時的黑白相片，更公開兩人之間的書信。

▼北韓官媒公開金正恩10幾歲前半、後半與玄哲海的合照，臉龐稚嫩且消瘦的金正恩酷似朴寶劍。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼北韓官媒公開金正恩10幾歲前半、後半與玄哲海的合照，臉龐稚嫩且消瘦的金正恩酷似朴寶劍。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼由左至右分別是金正恩、金正日、金與正、玄哲海。（圖／翻攝自YouTube）

▲由左至右分別是金正恩、金正日、金與正、玄哲海。（圖／翻攝自YouTube）

玄哲海可謂是金正恩在軍事、政治領域上不可多得的「人生導師」，雖然金正恩是金正日2009年因心臟疾病與中風之後開始陸續接掌軍政大權、主導核試爆，並於2010年由平壤當局釋出接班消息，不過影片內容暴露，早在2005、2006年之間，金正日便有意指定金正恩做為接班人，其中掌握軍方最高權力核心的玄哲海便向軍方疾呼，應將領導權大膽交給年輕的領導人金正恩。

▲▼金正恩在玄哲海的指導下，逐漸在軍事、政治領域上掌握大權。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正恩在玄哲海的指導下，逐漸在軍事、政治領域上掌握大權。（圖／翻攝自YouTube）

從北韓官媒罕見識出的照片中可以看到，10歲開頭的金正恩緊牽著玄哲海的手，臉龐稚嫩的他酷似南韓男演員朴寶劍，其中還不乏金正日、金正恩、金與正和玄哲海出遊的合照，以及金正恩年輕時與玄哲海登上白頭山（長白山）的相片，另外還包括金正恩視察軍事設備時，在玄哲海的指導下提槍的相片。

相片中的金正恩身材適中，與現今肥胖臃腫的身材呈現天差地別。

▼北韓國家級元老玄哲海的一生被製播成紀錄片，內含金正恩年輕時的照片。

紀錄片也公開金正恩寫給玄哲海的信函，金正恩在書信中表示，「小恩恩每一天、每一刻都不曾忘記玄哲海同志」，其在信中自稱「恩恩」（정은이），不僅呈現出兩人長達數十年的師生關係，也突顯金氏王朝在擁立金正恩為接班人的過程中，玄哲海所佔據的重要關鍵地位。

不僅如此，在玄哲海重病時，金正恩多次前往平壤市中心的烽火醫療院探視，還於2017、2019年建議醫療團隊該如何治療玄哲海的慢性心臟疾病與心臟衰竭，甚至還苦守病榻前落淚，「玄哲海同志，我來了！請您睜開眼睛吧，您怎麼能就這樣放下一切走了？」

►金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

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