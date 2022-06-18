5歲以下疫苗將開打！該選「莫德納還是BNT？」　前台大醫給答案

▲食藥署宣布通過5歲以下幼童接種莫德納疫苗的EUA。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

食藥署昨晚宣布，通過6個月至5歲幼兒接種莫德納的緊急使用授權（EUA），力拚7月開打。美國食品藥物管理局（FDA）專家顧問小組15日也一致同意批准6個月至5歲嬰幼兒可接種輝瑞BNT或莫德納疫苗。但家長該選哪款疫苗比較好呢？前台大醫院感染科醫師林氏璧分析2款疫苗給出答案。

FDA專家小組近日全票通過建議5歲以下孩童，可接種莫德納2劑疫苗（每劑25微克）或輝瑞BNT的3劑疫苗（每劑3微克）。林氏璧在臉書分析2款疫苗，強調因為是免疫橋接的研究，所以人數都不多，莫德納是4800人，輝瑞是3000人。從研究結果來看，此劑量能達到和大人差不多的中和抗體，但關於有效性和安全性都還看得不夠多，「實際上施打之後的真實世界保護效益研究，還有不良事件的追蹤，非常重要」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但接種疫苗就能預防孩童重症嗎？林氏璧指出，理論上可以，但目前沒有足夠的資料能夠證明，因為這些臨床試驗收案人數少、產生案例少，根本沒有發生重症和死亡。至於能不能預防腦炎，他表示因為國外鮮少兒童腦炎，所以更加無法回答，「但理論上我想是可以預防的」。

▲林氏璧認為選擇疫苗前，要考量到有效性及副作用強度。（示意圖／記者林悅翻攝）

近來MIS-C案例頻傳，也讓不少家長擔心，林氏璧指出，在青少年和兒童的案例中已經有很多證據證明能夠預防，「小小孩打疫苗應該也是可以防MIS-C」。但要選擇哪款疫苗，他認為以目前現有的資料很難互相比較，但可以從不同的考量下去選擇，「如果比較在乎有效性，建議打莫德納。如果比較在乎打完疫苗後發燒或不舒服，建議打輝瑞」。