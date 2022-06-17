快訊／台中65歲↑第四劑莫德納6／22、23開打　送試劑+500元禮券

▲台中65歲以上第四劑莫德納6/22、23開打 市府送試劑+500元禮券。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市疫情仍處於高原期，今天單日新增本土確診8323例，為全國最高。市長盧秀燕今（17）日於疫情線上記者會宣布，開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打，市府將於6月22、23日啟動45處快打站，由公所造冊統一發放通知單，完成接種可獲得2劑快篩試劑和500元禮券，鼓勵施打。

盧秀燕表示，若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第一劑、第二劑或第三劑疫苗需要補打，也歡迎前往快打站。另外，有部分65歲以上長者、55歲以上原住民的第三劑疫苗是在外縣市施打，台中市沒有相關資料，無法主動造冊通知，也可直接前往快打站，施打第四劑莫德納疫苗。

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此外，接種兒童莫德納疫苗滿4週的學童已開放接種第二劑，盧秀燕指出，經初步意願調查，共有1萬3075位學童有施打意願，學校已全數安排造冊，市府將在本周六或周日（6月18日或19日）開設26處「校園兒童疫苗快打站」，每處施打點將由校長擔任指揮官，衛生局派員支援現場，請學童依學校通知時間地點，攜帶小黃卡、健保卡、意願書前往接種。