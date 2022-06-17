新北宣布「5-11歲兒童第2劑疫苗開打」　6／22起2階段實施

記者崔至雲／新北報導

兒童疫苗第二劑開打，指揮中心將5-11歲兒童疫苗第二劑從12周縮短為4-8周。新北市長侯友宜宣布，新北市將分為兩階段接種，第一階段(6/22-7/8)入校集中接種，開放家長入校陪同；第二階段(7/1-2、7/8-9)開放醫院、診所、偏鄉衛生所及部分接種站接種。

▲新北兒童第二劑疫苗接種作業規劃。（圖／新北市政府提供）



全國12歲以下兒童重症個案持續增加，為盡速加強兒童防疫能力，指揮中心15日表示，將於22日開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，莫德納疫苗則依各縣市規畫，只需與第一劑接種時間相隔超過4周，即可施打。





▲新北兒童第二劑疫苗接種作業規劃。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說明，新北市兒童第2劑疫苗接種作業規劃，只要滿5歲至11歲學童及幼生，且兩劑接種間隔4-8週以上，即可預約施打。

侯友宜進一步指出，本次規劃採雙軌模式，第一階段入校集中接種(6/22-7/8)，開放完成兩劑疫苗接種的家長入校陪同；第二階段預約接種(7/1-2、7/8-9)，開放醫院、診所、偏鄉衛生所及部分接種站接種。

侯友宜說，兩階段均開放莫德納和BNT疫苗接種，以地分流、施打分時方式實施。教師、家長也要時常關懷學童健康狀況，接種後2週內避免劇烈運動，學生如有不適，可續請疫苗假，不列入出缺席紀錄。

教育局補充說明，本次接種對象分別為莫德納滿6歲至11歲學童，其基礎劑量每劑為0.25mL；BNT疫苗則為滿5歲至11歲學童，基礎劑量每劑為0.2mL。教育局叮嚀，曾確診學生務必自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後再行接種疫苗。此外，現階段除兒童接種第1劑後出現不良反應情形可擇定不同廠牌疫苗接種外，其餘對象均採以相同廠牌接種。

教育局也說，另請家長及師長持續關心學生接種後的健康狀況，如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫，若出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，務必立即就醫。本市疫苗預約系統開放時間為(1)6/29上午9時-6/30上午11時開放；7/1-7/2施打(2)7/6上午9時-7/7上午11時開放；7/8-7/9施打。相關預約接種疫苗或嚴重不良反應等醫療衛教諮詢服務，歡迎至「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊」查詢。

