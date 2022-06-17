新北65歲以上第四劑疫苗開放登記！　首日上午1.7萬人預約

記者崔至雲／新北報導

新北市今（17）日起開放65歲、原住民55歲以上的長者預約第四劑疫苗。新北市長侯友宜稍早公布最新預約人數，從早上9時至下午2時，已有17000人預約，鼓勵只要符合資格的長者踴躍施打疫苗。施打地點包括14個接種站及406家醫療院所，其中接種站的施打期程為6月20日至25日，醫療院所則為6月20日至30日。

▲新北65歲以上長者第四劑疫苗接種。（圖／新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增5萬5187例本土個案，其中，新北市增6671例。侯友宜指出，今日新北市新增6,671人確診，居家照護執行中40,954人，居家隔離列管數15,181人。

▲新北COVID-19確診本土病例。（圖／新北市政府提供）

侯友宜也提到，新北市即日起開始提供第四劑新冠肺炎疫苗，對象是65歲以上、原住民55歲以上的長者，疫苗接種品牌包括莫德納、BNT及高端疫苗。預約時間從6月17日的上午9時，至6月28日的上午11時，施打地點包括14個接種站及406家醫療院所，其中接種站的施打期程為6月20日至25日，醫療院所則為6月20日至30日。

侯友宜呼籲，為了防治中重症、導致死亡率，鼓勵65歲以上的長輩踴躍施打疫苗，只要符合資格，就來追打第四劑。

▼新北居家照護執行及解隔人數。（圖／新北市政府提供）

▼新北本土確診人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

▼新北居家隔離人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）



