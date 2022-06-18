北市今起加開4兒童疫苗接種站　將施打逾3千名5-11孩童

▲北市今起加開4站兒童疫苗接種站，預計施打逾3千名兒童，局長曾燦金（左）前往視察。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

政府日前宣布5到11歲兒童，第2劑疫苗間隔縮短為4到8週，台北市在今（18日）及下週六（25日）加開4站兒童疫苗接種站，提供兒童施打，北市教育局指出，4站將施打3240名5到11歲兒童，包括2054名兒童接種莫德納疫苗第2劑，1186名兒童預計接種第1劑疫苗（含莫德納及BNT）。

配合流行疫情指揮中心在上週六（11日）宣布，5到11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4到8週，北市教育局與衛生局合作，在今天（18日）及下週六（25日）各開設東西南北區4個兒童疫苗接種站，提供接種莫德納第1劑已滿4週兒童儘速接種第2劑，並同時提供5到11歲尚未接種第1劑疫苗兒童，接種莫德納或BNT疫苗第1劑，積極提升北市校園疫苗覆蓋率。

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北市教育局長曾燦金今上午也到西門國小接種站視察，並關心北市兒童疫苗接種情形，曾燦金指出，北市已經在6月3日完成所有公私立國小及幼兒園第1劑疫苗集中接種，到上週四（9日）為止，台北市公私立國小（含附幼）5到12歲學生，至少接種1劑疫苗人數共7萬9607人，第1劑疫苗覆蓋率已達58.3%。

▲北市教育局長曾燦金視察兒童疫苗接種站狀況。（圖／北市教育局提供）

曾燦金進一步表示，現階段配合中央政策，以最快速度開打兒童第2劑疫苗，提升北市校園防護力，除了本週六跟下週六有4區疫苗集中接種站外，教育局也已與衛生局合作，將在下週四（23日）到至7月2日這段期間，安排醫療院所到校施打，家長也可選擇讓孩子在學校接種莫德納或BNT疫苗第1、2劑。

另外，教育局表示，北市疫苗預約平台第17期，將在6月21日及22日開放預約，並在6月27日開始接種；台市醫院兒童疫苗特別門診也持續開放提供名額，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。