吳澤成政委視察第三航廈工程　林國顯：克服缺工缺料進度超前

▲桃機三航廈把握疫情空檔，施工進度超前。（圖／桃園機場公司）

地方中心／綜合報導

COVID-19疫情導致全球大鎖國，也連帶讓全球工程材料供應鏈供需失衡，桃園國際機場第三航廈的工程也連帶受到影響，不過施工單位卻逆勢突圍不僅克服缺工缺料問題，還讓工程進度不受到延宕。行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成關心「桃園航空城核心計畫」相關工作推動情形，在機場公司董事長林國顯、總經理但昭璧等人陪同下視察第三航站區、第三跑道及基礎設施等建設執行情形。吳政委除聽取工程簡報外，更進入管制區至施工現場，期許團隊把握疫情期間加速推動相關建設。

▲機場公司董事長林國顯向行政院政務委員吳澤成說明第三航站區建設執行情形。（圖／桃園機場公司）

政務委員吳澤成表示：「桃園航空城核心計畫」已進入執行階段，首次將「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組會議」移至現場，一方面瞭解現場狀況，同時也可以直接解決問題。桃園航空城計畫相當浩大，面積也非常廣，第三航站區主體航廈土建工程目前已順利展開，後續仍須掌握時機加速進行。吳政委除了解工程進度外，也就課題及對策詢問團隊，對計畫推動情形表示關心。

▲行政院政務委員吳澤成期許機場公司把握疫情期間加速推動第三航站區、第三跑道及基礎設施等相關建設。（圖／桃園機場公司）

機場公司董事長林國顯表示：「感謝行政院與交通部的協助，第三航廈目前在缺工缺料的狀況下，進度超前0.31%實為難能可貴，機場公司將持續要求施工及總顧問團隊繼續保持，確保工程按規劃執行」。本案目前每個月約需付款10億元，近來廠商因原物料成本飆升而承受不小壓力，機場公司在吳政委的提醒下，成立爭議處理小組與快速付款專責單位，目前與各方溝通順暢，撥款流程亦十分快速，廠商約2週即可取得款項，有效減輕廠商壓力。

▲行政院政務委員吳澤成於第三航廈工區聽取工程團隊簡報。（圖／桃園機場公司）

各方針對工程課題作討論，有關鋼構未採用國產品一事，機場公司說明，本工程開放國際廠商投標，在我國加入WTO GPA政府採購協定後，簽署國須彼此開放政府採購市場，供其他簽署國的產品與供應商參與。吳政委後續前往現地視察主體航廈土建工程、A3工務設施及移工宿舍區、埔心溪疏洪道與周邊埤塘等地，對施工團隊提供外籍移工完善生活環境之努力也表達肯定之意。

▲行政院政務委員吳澤成（中）與行政院交通環境資源處處長陳盈蓉（左）在機場公司董事長林國顯的陪同下視察第三航站區建設工程。（圖／桃園機場公司）

同行視察者包括行政院交通環境資源處處長陳盈蓉、交通部航政司簡任技正楊博文、環保署綜計處副處長徐淑芷、勞動部勞動力發展署副署長林宏德、民航局主任秘書楊國峰、內政部營建署城鄉分署副分署長姚克勛、桃園市政府工務局副局長潘子儀、台灣電力公司副總經理蕭勝任、工程及顧問團隊代表等均一同出席。

