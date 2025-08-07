3刀殺死同學索300萬！死囚連佐銘關24年求再審：請給我一次機會

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區男子連佐銘，2001年間因失業缺錢花用，認為國中林姓同學家中有錢，約出對方後灌醉，猛刺其後頸3刀殺害，並向家屬勒贖300萬元，取款時遭捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘羈押至今超過24年，他向高等法院請求再審，當庭說「我已經關了20多年，知道錯了，請求社會再給我一次機會。」

▲現年49歲的連佐銘，關押至今超過24年，今向高等法院請求再審。（圖／記者吳銘峯攝）

連佐銘現年49歲，案發時他才25歲。當年他因為失業缺錢花用，想起國中林姓同學家中開設銀樓，應該非常有錢，竟將歪腦筋動到同學身上，該年9月間他約出同學一起吃飯喝酒，灌醉對方後，持刀猛刺對方後頸部3刀殺害。連男再撥打電話給家屬勒贖300萬元，取款時遭警方逮捕、羈押，2005年6月間判處死刑定讞。

連佐銘49年的人生中，25歲就被羈押，關押至今也將近25年，人生有一半的日子都在看守所中渡過。他2008年接受媒體訪問時，說「如果終身監禁不得假釋，未來一點希望都沒有，倒不如一槍殺了我，不要浪費大家的時間。」隔年接受電台記者訪問時，又說：「火災的感覺你知道嗎？我在裡面（監獄）感覺每天發生火災，每天一覺醒來就什麼都沒有的那種感覺，我們就是沒有未來的人。」

絕望、一心求死的連佐銘，在關押多年後，心境已經改變。2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決做出後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴。其中連佐銘聲請再審的部分，高等法院7日開庭審理。連佐銘在庭上向法官表示，自己已經關押20多年了，知道錯了，希望社會再給他一次機會。

再審訊問庭僅進行10分鐘就結束，連佐銘還押時，記者詢問「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」連佐銘均未回答。但他突然停下腳步，向記者鞠躬說「謝謝」，隨後走上囚車。