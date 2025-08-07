　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3刀殺死同學索300萬！死囚連佐銘關24年求再審：請給我一次機會

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區男子連佐銘，2001年間因失業缺錢花用，認為國中林姓同學家中有錢，約出對方後灌醉，猛刺其後頸3刀殺害，並向家屬勒贖300萬元，取款時遭捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘羈押至今超過24年，他向高等法院請求再審，當庭說「我已經關了20多年，知道錯了，請求社會再給我一次機會。」

▲▼死刑定讞，死囚，連佐銘。（圖／記者吳銘峯攝）

▲現年49歲的連佐銘，關押至今超過24年，今向高等法院請求再審。（圖／記者吳銘峯攝）

連佐銘現年49歲，案發時他才25歲。當年他因為失業缺錢花用，想起國中林姓同學家中開設銀樓，應該非常有錢，竟將歪腦筋動到同學身上，該年9月間他約出同學一起吃飯喝酒，灌醉對方後，持刀猛刺對方後頸部3刀殺害。連男再撥打電話給家屬勒贖300萬元，取款時遭警方逮捕、羈押，2005年6月間判處死刑定讞。

連佐銘49年的人生中，25歲就被羈押，關押至今也將近25年，人生有一半的日子都在看守所中渡過。他2008年接受媒體訪問時，說「如果終身監禁不得假釋，未來一點希望都沒有，倒不如一槍殺了我，不要浪費大家的時間。」隔年接受電台記者訪問時，又說：「火災的感覺你知道嗎？我在裡面（監獄）感覺每天發生火災，每天一覺醒來就什麼都沒有的那種感覺，我們就是沒有未來的人。」

絕望、一心求死的連佐銘，在關押多年後，心境已經改變。2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決做出後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴。其中連佐銘聲請再審的部分，高等法院7日開庭審理。連佐銘在庭上向法官表示，自己已經關押20多年了，知道錯了，希望社會再給他一次機會。

再審訊問庭僅進行10分鐘就結束，連佐銘還押時，記者詢問「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」連佐銘均未回答。但他突然停下腳步，向記者鞠躬說「謝謝」，隨後走上囚車。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

快訊／3天開單沒人收…收費員驚見「後座男子沒動靜」　明顯死亡

柯文哲點名檢察官罵「X」還摔水瓶　北檢聲明：譴責人身攻擊

南投兩位8旬嬤獨自外出　1跌倒1代步車撞樹！警及時救援

16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

牛埔幫大老葉明財告別式　市長蔣萬安、藍綠民代到場致意

快訊／台中逢甲商圈教會工地傳意外　工人墜落命危搶救中

桃園抓噪音車！BMW M3栽了　騎士車貼「靜桃專案」仍超標

金門船隻引擎故障！尚義海堤前擱淺「4人一度受困」　海巡出動救援

下班擠捷運！2男不爽肢體碰撞爆口角　車廂變擂台瘋狂互K

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

快訊／3天開單沒人收…收費員驚見「後座男子沒動靜」　明顯死亡

柯文哲點名檢察官罵「X」還摔水瓶　北檢聲明：譴責人身攻擊

南投兩位8旬嬤獨自外出　1跌倒1代步車撞樹！警及時救援

16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

牛埔幫大老葉明財告別式　市長蔣萬安、藍綠民代到場致意

快訊／台中逢甲商圈教會工地傳意外　工人墜落命危搶救中

桃園抓噪音車！BMW M3栽了　騎士車貼「靜桃專案」仍超標

金門船隻引擎故障！尚義海堤前擱淺「4人一度受困」　海巡出動救援

下班擠捷運！2男不爽肢體碰撞爆口角　車廂變擂台瘋狂互K

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

台積電洩密「內鬼工程師」起底　主管也是台大畢業

新北婦買8塔位被拒認　怒告龍巖勝訴

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

更多熱門

相關新聞

勾結詐團洩個資　貪警二審重判11年半

勾結詐團洩個資　貪警二審重判11年半

台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，疑似勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，洩漏個資以及警方查緝資料，並收受現金、賓士等，價值超過500萬元。案發後葉男遭停職並遭起訴，一審將他重判，案經上訴，「藍道」向高院法官求情，希望刑度都加在他身上，但高院不買帳，二審仍將葉男重判有期徒刑11年6月。

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

高雄型男同志主廚假殉情真殺人　無期徒刑定讞

高雄型男同志主廚假殉情真殺人　無期徒刑定讞

不滿遭退訓揭國安局情報員個資　更審判刑4年半

不滿遭退訓揭國安局情報員個資　更審判刑4年半

關鍵字：

法律人權死刑釋憲最高法院定讞綁票勒贖死囚連佐銘

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面