嘉義逆子「格鬥式抱摔母」搶救10天後不治　國民法庭判17年5月

▲嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致其母住院搶救10日傷重不治 。（圖／民眾提供）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義縣29歲莊姓男子去年12月28日凌晨，與65歲母親在家門口因故起爭執，一氣之下動手以類似格鬥「抱摔技」手法將母親推倒在地，接著頭也不回地轉身離開，直到清晨4時許路人經過發現莊母倒臥路邊，才將人送醫搶救，莊母住院10天後傷重不治。此案件國民參審，國民法庭認莊男否認犯行、無真心悔悟，依傷害直系血親尊親屬致死罪判處他17年5個月徒刑。全案可上訴。

嘉義地方法院表示，莊男只因要求母親提供金錢或買早餐無果後發生口角，莊男便從背後將母親抱起來舉到胸口處，接著就將母親狠狠重摔在地，導致莊母頭部著地，當場躺在地上沒了反應，而莊男竟不顧母親受傷，冷血轉身離去。經路人發現送醫急救，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎死亡。

嘉院指出，莊男涉及傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，案件進行國民法官參審，莊男雖坦承抱摔母親，但否認有攻擊頭部，經解剖鑑定法醫師到庭說明，可證明其頭部傷勢與案發時間吻合，確認是莊男造成。

嘉院表示，審酌莊男生活狀況、品行，因外出社會工作後，染上賭博惡習，導致行為逐漸偏差，如革除沉迷賭博、飲酒等惡習，仍有回歸社會可能等一切情狀，因此，判處有期徒刑17年5個月。