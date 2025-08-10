害死11任丈夫！伊朗「黑寡婦」假結婚真謀財　記不清殺多少人

▲56歲的阿克巴里涉嫌謀殺11任丈夫，只為了繼承遺產。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

伊朗56歲婦女阿克巴里（Kolsum Akbari）涉嫌在22年間連續殺害11名丈夫，藉此竊取遺產，駭人行徑被媒體形容為「黑寡婦」。她已經承認犯行，但宣稱已經記不清殺害多少人，如今面臨死刑判決。

《每日電訊報》報導，阿克巴里從2000年開始犯案，專門鎖定「孤獨高齡男性」，透過聚會接觸受害者子女，確認目標對象的經濟狀況後，同意付出高額嫁妝結婚，婚後卻利用高血壓與糖尿病藥物、鎮靜劑甚至工業酒精毒殺親夫，若效果不佳，還會用枕頭和毛巾悶死受害者。

上述犯行直到2023年才曝光，最後一名受害者、82歲的巴貝伊（Gholamreza Babaei）死後，兒子從家族友人口中得知，父親的新妻子曾企圖毒害他人，隨即報警。

由於受害者大多年事已高，或者已有健康問題，因此被誤判是自然死亡。這些謀殺案橫跨馬贊達蘭省（Mazandaran）多座城市，由於地理位置分散，導致當局多年來未能把案件串聯起來。

ایران میں 56 سالہ کلثوم اکبری پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ 22 برسوں میں اپنے 11 شوہروں کو قتل کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتیں، پھر ذیابیطس کی دوائیں اور زہریلی الکوحل دے کر انہیں قتل کر دیتی تھیں جس کا مقصد ان کی جائیدادوں کا حصول تھا۔ pic.twitter.com/q3laZbGdKg — Independent Urdu (@indyurdu) August 9, 2025

目前確認的受害者包括結婚1個月後身亡的69歲奧姆拉尼（Mirahmad Omrani）、婚後43天死去的哈姆扎伊（Ganjali Hamzei）、婚後2個月死亡的62歲巴赫什（Esmail Bakhshi）等。2020年，內馬提（Masih Nemati）喝下遭污染的糖漿而中毒，倖存後將阿克巴里趕出家門，但並未報案。

阿克巴里落網後，起初堅決否認指控，但在法庭播放犯案現場重建影片後，終於坦承犯行。不過，她對於受害人數說法反覆，「我不知道自己殺了多少人，可能是13人或15人，我記不清楚了。」

儘管辯護律師要求進行心理健康評估，但被拒絕。阿克巴里面臨11項預謀謀殺罪與1項謀殺未遂指控，在本月6日的法院聽證會上，被4名受害者家屬要求，根據伊斯蘭教法判處死刑。

此案原告超過45人，包括受害者的直系繼承人與家庭成員，目前仍在等待宣判量刑。