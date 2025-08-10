　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

害死11任丈夫！伊朗「黑寡婦」假結婚真謀財　記不清殺多少人

▲▼害死11任丈夫！伊朗「黑寡婦」假結婚真謀財　記不清殺多少人。（圖／翻攝X）

▲56歲的阿克巴里涉嫌謀殺11任丈夫，只為了繼承遺產。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗56歲婦女阿克巴里（Kolsum Akbari）涉嫌在22年間連續殺害11名丈夫，藉此竊取遺產，駭人行徑被媒體形容為「黑寡婦」。她已經承認犯行，但宣稱已經記不清殺害多少人，如今面臨死刑判決。

《每日電訊報》報導，阿克巴里從2000年開始犯案，專門鎖定「孤獨高齡男性」，透過聚會接觸受害者子女，確認目標對象的經濟狀況後，同意付出高額嫁妝結婚，婚後卻利用高血壓與糖尿病藥物、鎮靜劑甚至工業酒精毒殺親夫，若效果不佳，還會用枕頭和毛巾悶死受害者。

上述犯行直到2023年才曝光，最後一名受害者、82歲的巴貝伊（Gholamreza Babaei）死後，兒子從家族友人口中得知，父親的新妻子曾企圖毒害他人，隨即報警。

由於受害者大多年事已高，或者已有健康問題，因此被誤判是自然死亡。這些謀殺案橫跨馬贊達蘭省（Mazandaran）多座城市，由於地理位置分散，導致當局多年來未能把案件串聯起來。

目前確認的受害者包括結婚1個月後身亡的69歲奧姆拉尼（Mirahmad Omrani）、婚後43天死去的哈姆扎伊（Ganjali Hamzei）、婚後2個月死亡的62歲巴赫什（Esmail Bakhshi）等。2020年，內馬提（Masih Nemati）喝下遭污染的糖漿而中毒，倖存後將阿克巴里趕出家門，但並未報案。

阿克巴里落網後，起初堅決否認指控，但在法庭播放犯案現場重建影片後，終於坦承犯行。不過，她對於受害人數說法反覆，「我不知道自己殺了多少人，可能是13人或15人，我記不清楚了。」

儘管辯護律師要求進行心理健康評估，但被拒絕。阿克巴里面臨11項預謀謀殺罪與1項謀殺未遂指控，在本月6日的法院聽證會上，被4名受害者家屬要求，根據伊斯蘭教法判處死刑。

此案原告超過45人，包括受害者的直系繼承人與家庭成員，目前仍在等待宣判量刑。

08/08

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

新北市三重區男子連佐銘，2001年間因失業缺錢花用，認為國中林姓同學家中有錢，約出對方後灌醉，猛刺其後頸3刀殺害，並向家屬勒贖300萬元，取款時遭捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘羈押至今超過24年，他向高等法院請求再審，當庭說「我已經關了20多年，知道錯了，請求社會再給我一次機會。」

伊朗嚴防暗殺之痛！　考慮採用中國北斗系統

伊朗嚴防暗殺之痛！　考慮採用中國北斗系統

淹水救災不力　北韓「祭出死刑」懲戒官員！

淹水救災不力　北韓「祭出死刑」懲戒官員！

川普警告伊朗若重啟核設施　美國誓必再度轟炸

川普警告伊朗若重啟核設施　美國誓必再度轟炸

伊朗司法機構遇襲　槍手闖大樓開火

伊朗司法機構遇襲　槍手闖大樓開火

