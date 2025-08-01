新莊箱屍案「疑為逆子弒父」　29歲男從住家拖行李箱到水溝棄屍

記者陳以昇、陸運陞、趙蔡州／新北報導

新北市警方28日接獲通報，指稱新莊區新泰路一處水溝有惡臭，不料到場後發現一個藏有屍體的行李箱，警方31日逮捕29歲陳姓兇嫌，發現對方疑似弒父，從中平路住家拖著行李箱，步行走到新泰路案發地點棄屍，詳細案情待進一步調查釐清。

▲陳男從中平路住家拖著行李箱，步行走到新泰路案發地點棄屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件發生在28日，有民眾當天深夜在新泰路一處水溝聞到濃郁的腐敗惡臭，警方趕到後，在水溝附近的草叢中發現一個27吋紅色行李箱，打開後發現一具嚴重腐爛的屍體。警方初步研判，死者為60歲以上男性，外觀應為光頭，且生前雙腳有萎縮情形，疑似為身障人士，由於嚴重腐爛，無法辨識身分。

▲陳男在住家附近遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

案發後，新莊分局立刻報請新北檢察官指揮偵辦，並組成專案小組展開追查，案經專案小組地毯式訪查近百名居民，並出動鷹眼隊徹夜回看長達22天監視畫面，發現丟棄行李箱的是29歲陳男，認定對方涉有重嫌，專案小組隨即在7月31日晚間11點15分前往陳男住家，將陳男逮捕帶回；據鄰居指出，死者遺體特徵與陳父非常相像，且陳父已經失聯許久，警方高度懷疑本案可能是逆倫悲劇，但死者身分目前還無法確認，已採集DNA進一步比對中。

鄰居透露，陳男一家人經常吵架，陳父身高大約155公分左右，平常走路會一跛一跛的，頭髮是短頭髮，他已經快一個月沒有看到陳父，陳父過往外出會使用機車，也幾乎一個多月沒有移動過。

▼鄰居透露，陳父常用的機車已1個多月沒有移動過。（圖／記者陸運陞攝）