5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

▲國道二次事故易造成嚴重交通意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道二次事故頻傳，高公局統計，今(111)年1月到5月二次事故致死案件有2件，造成2死9傷，較去(110)年同期1件致死案增加1死9傷，高公局提醒民眾在國道上須留意自身安全，交通部也在思考反光背心是否納入新車標準配備。

依高速公路局統計，110年國道共發生6件因二次事故致死之交通意外，造成7人死亡，5人受傷；今(111)年1月到5月類似事故計發生2件，造成2人死亡，9人受傷，比去年1月到5月二次事故致死1件1死0傷增加。

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其中今年5月13日晚間8時許，國3北向291.8k公里處，1輛自小客車先撞擊前方1輛小貨車後，後方自小客車因煞車不及撞及第一輛事故小客車，後方小客車駕駛下車後未及時至安全處所待援，結果又遭後方1輛自小客車撞至對向車道，引發6車追撞事故，共造成1死6傷。

▲高公局交管組科長徐福聲。（圖／記者李姿慧攝）

高公局交管組科長徐福聲表示，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，若在國道遭遇事故，致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈，關掉引擎，所有人員儘速撤至護欄外或車道外之安全處所，並建議穿著反光背心，面向來車沿護欄外或內外路肩至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，再利用高速公路1968App警政報案功能報案或撥打110或1968客服，等待員警抵達。

▲國道事故車輛無法行駛或有傷亡因應安全做法。（圖／高公局提供）

徐福聲表示，若事故無人員傷亡且車輛尚可行駛，高公局建議用路人於擺放故障標誌及通報後，在確認安全下，設法拍攝記錄現場，再儘速將車輛移至安全處所，等待員警抵達。

▲國道事故車輛還能行駛且無傷亡因應安全做法。（圖／高公局提供）

徐福聲提醒，用路人在國道發生事故時，採取任何動作如解開安全帶、擺放車輛故障標誌、報案或移動車輛之前，均應先確認自身安全，以避免二次事故發生。

過往也曾有立委建議將反光背心納入新車標準配備，徐福聲也指出，目前交通部確實有在思考是否將反光背心列為標配。