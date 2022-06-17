　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周全台燒成「紅番薯」飆高溫　2周內無颱風跡象

▲▼重度曬傷除了脫皮外還可能會起水泡，呼籲民眾「預防重於治療」做足防曬。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲未來一周台灣各地將迎來高溫炎熱天氣。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

隨鋒面遠離，揮別梅雨季，台灣未來一周天氣轉為穩定，溫度炎熱恐飆出36度高溫，台灣高溫燈號將出現橙色和紅色，燒成「紅番薯」，氣象局表示，台灣將受東方太平洋高壓影響，不利熱帶低氣壓發展，未來二周還沒看到颱風生成跡象。

氣象局資深預報員劉宇其表示，影響台灣多天的鋒面已逐漸離開，各地天氣轉為穩定，溫度上也比較炎熱，台東還有焚風，午後有熱對流發展；從雲系發展狀況來看，台灣上空雲量不多，比較明顯鋒面雲帶在台彎北方，因此金馬有短暫陣雨和雷雨；台灣上半天雲量少，中午過後有熱對流發展，中部山區和東北角有午後熱對流較明顯雨勢，氣象局今已針對中部縣市山區發布大雨特報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於未來一周天氣，劉宇其表示，預期未來一段期間天氣類似，會越來越穩定，水氣越來越少，今晚鋒面已經北移，離台灣非常遠，台灣相對受到以東的太平洋高壓勢力影響，未來幾天高壓逐漸加強，到周日(6/19)整個勢力逐漸伸展到台灣上方，水氣會逐日減少。

▲▼氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

劉宇其強調，未來幾天降雨與今天降雨類似，白天大多多雲到晴，中午過後，中部山區、大台北、宜蘭、花蓮有午後雷雨發展；受太平洋高壓增強，水氣減少，中午過後仍要留意天氣變化，其他地區大多多雲到晴，周六(6/18)鋒面接近金門和馬祖，仍有短暫陣雨。

未來一周天氣轉好，則須留意高溫，劉宇其表示，今天台東有焚風，出現38度高溫，花蓮也有36度；未來幾天溫度炎熱，台灣包括各外島高溫燈號都是橙色以上，高溫在30度以上，桃紅色高溫可到35度，中部、南部內陸、花東縱谷和台東地區，可能有35度和36度高溫，台東可能有焚風；中午過後會有午後雷雨，台灣高溫34度到35度，金馬會有局部霧，周六天氣不穩定。

▲▼氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

至於梅雨季結束，即將迎來颱風季，何時比較有利颱風生成？劉宇其表示，從未來6月22日左右天氣預測圖來看，台灣這時候受到東方太平洋高壓影響，高壓勢力幾乎涵蓋西北太平洋、台灣附近到南海海域，高壓影響下不利低氣壓發展，未來二周內還沒看到有熱帶低壓和擾動發展現象，之後時間點就還要再觀察。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
獨／黑心快篩劑內幕追蹤　揭弊「吹哨者」是他！
台北最頂滷肉飯是哪家？網大推這間
震撼！拚到「雙腳指甲剝落」照片曝　陳彥博讓萬網跪了
北市狠雇主逼女看護「吃狗屎、熱水燙身」　她牙齒斷裂逃出求救
輪胎店火場溫度破千！屍體與鋼筋「扭在一起」　40分鐘才尋獲7
快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

淡水老街買到「1超夯伴手禮」卻搖頭！他點破致命傷　網全認同

遠距戀愛6年！她奔租屋處給驚喜　驚見「手搖飲料1細節」炸綠光

屏東縣+2659！目前仍處高原期　衛生局評估疫情6月下旬趨緩

「潮」玩基隆24小時這樣逛　不斷電行程報你知　

未來一周全台燒成「紅番薯」飆高溫　2周內無颱風跡象

音樂劇《獅子王》挽袖做愛心活動好評加碼！6／21完成捐血就送門票一張

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

淡水老街買到「1超夯伴手禮」卻搖頭！他點破致命傷　網全認同

遠距戀愛6年！她奔租屋處給驚喜　驚見「手搖飲料1細節」炸綠光

屏東縣+2659！目前仍處高原期　衛生局評估疫情6月下旬趨緩

「潮」玩基隆24小時這樣逛　不斷電行程報你知　

未來一周全台燒成「紅番薯」飆高溫　2周內無颱風跡象

音樂劇《獅子王》挽袖做愛心活動好評加碼！6／21完成捐血就送門票一張

友邦三國大使齊聚元智　高教深耕邁向國際合作

動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

快訊／增154例死亡！今本土+55187

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒　羅一鈞：部長不認識他

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

更多熱門

相關新聞

4縣市大雷雨襲擊　雨彈狂炸1小時

4縣市大雷雨襲擊　雨彈狂炸1小時

氣象局今下午14時20分針對3縣市發布大雨特報；另14時15分也針對4縣市發布大雷雨訊息，雨彈將狂炸1小時。

4縣市亮高溫燈號　這縣市熱爆「飆38度」

4縣市亮高溫燈號　這縣市熱爆「飆38度」

熱翻！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

熱翻！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

午後炸雷雨　未來一周「台灣紅通通」高溫飆36度

午後炸雷雨　未來一周「台灣紅通通」高溫飆36度

20年來少有完整梅雨季告段落　夏天開始了

20年來少有完整梅雨季告段落　夏天開始了

關鍵字：

天氣氣象局

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面