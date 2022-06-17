未來一周全台燒成「紅番薯」飆高溫　2周內無颱風跡象

▲未來一周台灣各地將迎來高溫炎熱天氣。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

隨鋒面遠離，揮別梅雨季，台灣未來一周天氣轉為穩定，溫度炎熱恐飆出36度高溫，台灣高溫燈號將出現橙色和紅色，燒成「紅番薯」，氣象局表示，台灣將受東方太平洋高壓影響，不利熱帶低氣壓發展，未來二周還沒看到颱風生成跡象。

氣象局資深預報員劉宇其表示，影響台灣多天的鋒面已逐漸離開，各地天氣轉為穩定，溫度上也比較炎熱，台東還有焚風，午後有熱對流發展；從雲系發展狀況來看，台灣上空雲量不多，比較明顯鋒面雲帶在台彎北方，因此金馬有短暫陣雨和雷雨；台灣上半天雲量少，中午過後有熱對流發展，中部山區和東北角有午後熱對流較明顯雨勢，氣象局今已針對中部縣市山區發布大雨特報。

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至於未來一周天氣，劉宇其表示，預期未來一段期間天氣類似，會越來越穩定，水氣越來越少，今晚鋒面已經北移，離台灣非常遠，台灣相對受到以東的太平洋高壓勢力影響，未來幾天高壓逐漸加強，到周日(6/19)整個勢力逐漸伸展到台灣上方，水氣會逐日減少。

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

劉宇其強調，未來幾天降雨與今天降雨類似，白天大多多雲到晴，中午過後，中部山區、大台北、宜蘭、花蓮有午後雷雨發展；受太平洋高壓增強，水氣減少，中午過後仍要留意天氣變化，其他地區大多多雲到晴，周六(6/18)鋒面接近金門和馬祖，仍有短暫陣雨。

未來一周天氣轉好，則須留意高溫，劉宇其表示，今天台東有焚風，出現38度高溫，花蓮也有36度；未來幾天溫度炎熱，台灣包括各外島高溫燈號都是橙色以上，高溫在30度以上，桃紅色高溫可到35度，中部、南部內陸、花東縱谷和台東地區，可能有35度和36度高溫，台東可能有焚風；中午過後會有午後雷雨，台灣高溫34度到35度，金馬會有局部霧，周六天氣不穩定。

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

至於梅雨季結束，即將迎來颱風季，何時比較有利颱風生成？劉宇其表示，從未來6月22日左右天氣預測圖來看，台灣這時候受到東方太平洋高壓影響，高壓勢力幾乎涵蓋西北太平洋、台灣附近到南海海域，高壓影響下不利低氣壓發展，未來二周內還沒看到有熱帶低壓和擾動發展現象，之後時間點就還要再觀察。