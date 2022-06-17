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午後防雷雨襲擊　未來一周「台灣紅通通」高溫飆36度

▲▼氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／番攝氣象局直播）

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，氣象局表示，今中午過後除山區、大台北、宜蘭、花蓮可能有午後雷雨，不排除有較大雨勢外，其餘地方雨勢緩和，未來一周水氣減少，天氣穩定；氣溫部分，台灣將呈現「暗紅色」和「橙色」，高溫可到36度。

氣象局資深預報員劉宇其表示，影響台灣蠻多天的鋒面將遠離，降雨趨緩，天氣穩定，要留意高溫；台灣北方鋒面還是有雲系飄進來，中北部雲量較多，金門馬祖離鋒面接近，今天還是會有降雨，台灣和澎湖降雨緩和，天氣變熱。

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▲▼氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／番攝氣象局直播）

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

劉宇其表示，在東方有太平洋高壓，下周太平洋高壓勢力往台灣伸展，降雨逐漸侷限午後，溫度會較高；鋒面今天在台灣北方，還是有零星雲系發展，台灣海峽和金馬雲量偏多，降雨可感受到明顯緩和。

未來一周天氣部分，劉宇其表示，台灣北方鋒面今晚北抬，離台灣越來越遠，接下來台灣會受到東方太平洋高壓影響，天氣轉為穩定，6月20日太平洋高壓會在台灣上空，未來一周水氣減少，降雨零星。

劉宇其指出，未來幾天降雨跟今天差不多，雨勢緩和，要留意中午過後，山區、大台北、宜蘭、花蓮可能有午後雷雨，不排除有較大雨勢；南部迎風面會有零星降雨，雨勢不會太大，大致多雲到晴。

▲▼氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／番攝氣象局直播）

▲氣象局預報員劉宇其說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

至於溫度部分，劉宇其表示，台灣呈現「橙色」和「深紅色」，溫度都在30度以上，暗紅色地區包括中部、南部、花東和台東，溫度可在34度以上，東部要小心焚風，高溫可到36度，中午外出要防曬、防熱傷害。

劉宇其提醒，台灣未來幾天天氣穩定，金馬會有局部陣雨和局部霧發生，台灣和澎湖晴朗悶熱，午後有較大雨勢，南部有零星陣雨。

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