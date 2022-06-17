「20年來少有完整典型梅雨季」告一段落　彭啟明：夏天開始了

▲10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者李姿慧／台北報導

鋒面北移水氣減少，高壓前緣勢力逐步接手，天氣風險公司總經理彭啟明今(6/17)在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年約有三波典型梅雨鋒面移入台灣，每波影響4到5天以上，帶來顯著降雨，這是10到20年來少有的完整典型梅雨季；太平洋高壓逐步西伸，今年台灣梅雨季正式告一段落，迎向夏天的開始。

彭啟明表示，今天開始，太平洋高壓的邊緣開始逐步影響台灣，但還在初期邊緣，高壓勢力還不穩固，還無法抑制午後熱對流的發展，甚至西南風和中南部沿海海陸風的交會，在早晚發展起來的局部對流雨勢，不過相對下天氣穩定許多，今溫度也會再回升些，中午高溫北部可以到30-32度，中南部已回溫到31-33度，早晚各地也都有25-27度。

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周末高壓強度逐步西伸，天氣會更穩定，不過仍有山區零星午後熱對流機會，最大感受差別是溫度，預期周末溫度會再回溫一兩度，北部從周末到下周有機會到32-35度，中南部也有此趨勢，不過彭啟明表示，太平洋高壓勢力還未全然掌控，「離非常盛夏的天氣仍有段距離，但已經可以感受到夏天開始的氛圍了。」

▲10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

彭啟明指出，今年梅雨季大約有三波典型梅雨鋒面移入台灣，從5月中到6月中將近一個月時間，大約每波都影響台灣4到5天以上，也帶來顯著的降雨，降雨量較平均值多，同時降雨日數長，平均溫度相對也略低。

彭啟明強調，這是很典型的梅雨季，但這10到20年來，已經很少有這樣完整典型的梅雨季，大家一定很不習慣，也見識到梅雨鋒面是多種不同尺度系統的交會，在變動度上都很大，今年所幸的是比較少有大規模暴雨的嚴重災情出現，大家也比較有警覺性。

彭啟明說，這兩天雖然只是鋒面的前緣，但仍受到上周梅雨鋒面北移後，又南移的前緣不穩定影響，但整體說，太平洋高壓將逐步西伸，今年台灣的梅雨季正式告一段落，迎向夏天的開始了。