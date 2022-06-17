　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「20年來少有完整典型梅雨季」告一段落　彭啟明：夏天開始了

▲▼10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者李姿慧／台北報導

鋒面北移水氣減少，高壓前緣勢力逐步接手，天氣風險公司總經理彭啟明今(6/17)在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年約有三波典型梅雨鋒面移入台灣，每波影響4到5天以上，帶來顯著降雨，這是10到20年來少有的完整典型梅雨季；太平洋高壓逐步西伸，今年台灣梅雨季正式告一段落，迎向夏天的開始。

彭啟明表示，今天開始，太平洋高壓的邊緣開始逐步影響台灣，但還在初期邊緣，高壓勢力還不穩固，還無法抑制午後熱對流的發展，甚至西南風和中南部沿海海陸風的交會，在早晚發展起來的局部對流雨勢，不過相對下天氣穩定許多，今溫度也會再回升些，中午高溫北部可以到30-32度，中南部已回溫到31-33度，早晚各地也都有25-27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周末高壓強度逐步西伸，天氣會更穩定，不過仍有山區零星午後熱對流機會，最大感受差別是溫度，預期周末溫度會再回溫一兩度，北部從周末到下周有機會到32-35度，中南部也有此趨勢，不過彭啟明表示，太平洋高壓勢力還未全然掌控，「離非常盛夏的天氣仍有段距離，但已經可以感受到夏天開始的氛圍了。」

▲▼10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲10~20年少見完整典型梅雨季將告一段落。（圖／翻攝天氣風險臉書）

彭啟明指出，今年梅雨季大約有三波典型梅雨鋒面移入台灣，從5月中到6月中將近一個月時間，大約每波都影響台灣4到5天以上，也帶來顯著的降雨，降雨量較平均值多，同時降雨日數長，平均溫度相對也略低。

彭啟明強調，這是很典型的梅雨季，但這10到20年來，已經很少有這樣完整典型的梅雨季，大家一定很不習慣，也見識到梅雨鋒面是多種不同尺度系統的交會，在變動度上都很大，今年所幸的是比較少有大規模暴雨的嚴重災情出現，大家也比較有警覺性。

彭啟明說，這兩天雖然只是鋒面的前緣，但仍受到上周梅雨鋒面北移後，又南移的前緣不穩定影響，但整體說，太平洋高壓將逐步西伸，今年台灣的梅雨季正式告一段落，迎向夏天的開始了。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
房貸「升息後多噴2萬」哭了！網見1族群：血流成河
同房女星全裸墜樓亡　男星新劇慘遭抵制...換角改成他
知名幼兒安撫躺椅釀13死！　美警告：不宜用於嬰兒入睡
輪胎行長子1人獨拜8至親　家人靈前崩潰痛哭
新「莒光女神」是她！驚人家世起底　父爆是澎恰恰最大債主
快訊／確診生可參加分科測驗　教長：獨立試場應考、用餐
快訊／吳宗憲父病逝！　他悲痛中斷錄影北上辦後事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人間國寶楊秀卿辭世⋯享壽89歲　文化部將呈請總統明令褒揚

機車停信義區公園旁！慘被一家4口狂炸3天「鳥屎雨」　網嚇傻

午後防雷雨襲擊　未來一周「台灣紅通通」高溫飆36度

回應家長要求　屏東縣宣布：各級學校維持實體教學

快訊／指揮中心再增染疫！次長石崇良確診　羅一鈞續主持14:00記者會

ETtoday獨家直播！台大盃熱舞大賽決賽就在本周日

74歲嬤狂畫10本著色本　絕美配色曝光！驚呆1.6萬人

快訊／確診生可參加分科測驗　教長：獨立考場內應考、用餐

快來面試！麗寶開500職缺薪資上看70K　李方艾美招募房務、外場

花蓮發兒童快篩被迫喊卡！　徐榛蔚半夜轟衛福部：孩子何辜？

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

人間國寶楊秀卿辭世⋯享壽89歲　文化部將呈請總統明令褒揚

機車停信義區公園旁！慘被一家4口狂炸3天「鳥屎雨」　網嚇傻

午後防雷雨襲擊　未來一周「台灣紅通通」高溫飆36度

回應家長要求　屏東縣宣布：各級學校維持實體教學

快訊／指揮中心再增染疫！次長石崇良確診　羅一鈞續主持14:00記者會

ETtoday獨家直播！台大盃熱舞大賽決賽就在本周日

74歲嬤狂畫10本著色本　絕美配色曝光！驚呆1.6萬人

快訊／確診生可參加分科測驗　教長：獨立考場內應考、用餐

快來面試！麗寶開500職缺薪資上看70K　李方艾美招募房務、外場

花蓮發兒童快篩被迫喊卡！　徐榛蔚半夜轟衛福部：孩子何辜？

柯瑞不需要FMVP！林書豪提兩大理由　KD來之前已成功

購屋負擔低於全國水平？　市府提2數據打臉「台南居已不易」

國際漿價長線破千美元　華紙總經理陳瑞和：漲價壓力大

薩爾模擬賽32球最速95英里　主帥柯拉：歸隊後以先發為主

人間國寶楊秀卿辭世⋯享壽89歲　文化部將呈請總統明令褒揚

王思聰批大陸人奴性被消失！　時隔2個月爽炫富「踩9萬鞋趴趴走」

最低下殺53折！集結14家觀光飯店　高旅網設置外帶美食優惠專區

軌道經濟奏效！台中三鐵共構新烏日站　房價3年漲42%

殉職飛官徐大鈞公祭　爸穿兒送外套悲送愛子！妹致詞3度淚崩

吳宗憲心疼目睹90歲父「病床一幕」！承諾成遺憾 低調住進ICU時間點曝

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

北市24處「機車格」限停15分鐘

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

煮飯加水一隻手搞定！他曝祖傳祕招不用量杯

「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺檢驗出爐！

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

更多熱門

相關新聞

今起連7天熱到爆！上看36℃　1縣市高溫警示

今起連7天熱到爆！上看36℃　1縣市高溫警示

雨神走啦！今天起滯留鋒北移，全台各地多雲時晴、天氣悶熱，東部上看36度。下週一「太平洋高壓」增強西伸，注意防曬、中暑。

颱風季將登場　有利生成時間曝

颱風季將登場　有利生成時間曝

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

快訊／對流移入　防瞬間大雨、雷擊、強風地區曝

快訊／對流移入　防瞬間大雨、雷擊、強風地區曝

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

關鍵字：

天氣氣象彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

網紅抽獎拖7個月沒下文！　粉絲怒「被騙的感覺」道歉認了

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面