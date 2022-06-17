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謝龍介、蔡宗豪同框直播談就業　 熱度衝12萬

▲台南市長參選人謝龍介及中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，16日晚上在17LIVE直播，探討就業，首次開播熱度衝12萬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長參選人謝龍介及中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，16日晚上在17LIVE直播，探討就業，首次開播熱度衝12萬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

6月是畢業季，台南市長參選人謝龍介及中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，16日晚上在17LIVE直播，探討畢業轉職「南」不難，與青年交流就業、薪資等話題，引發熱烈討論，首次開播熱度衝12萬。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，現在萬物齊漲，在南部的優勢是有老家，比較不會有住的壓力，就業機會除了科技業、服務業外，目前工地人才斷層、缺工嚴重，板模、泥水等薪水上看60K以上，年輕人如果願意，可以學技藝又能賺到第一桶金，並以自己年輕時從事過工地、擺地攤、救生員等工作，鼓勵年輕人要多方嘗試，考取證照。

蔡宗豪則是對斜槓工作提出看法，認為現在網路發達，在疫情及3C的時代下，如果願意多花時間、多辛苦點，像是透過直播、電商等，都是增加收入的方法，並呼籲台南各界企業釋出好的機會，讓更多人才留在台南。

▲台南市長參選人謝龍介及中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，16日晚上在17LIVE直播，探討就業，首次開播熱度衝12萬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

直播中蔡宗豪也出台語俚語考大家，其中「軟軟馬，也有一步踢」，是天生我材必有用的意思，謝龍介也問大家「麻豆碗粿」的意思，就是「難」，因為麻豆碗粿蘭，逗趣的台語互動，也讓粉絲直呼長知識了。

該集直播時間一小時，觀看人數、互動留言、送禮、按讚、分享等綜合數據，熱度直衝12萬，許多民眾線上敲碗，期待下次再開播。

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