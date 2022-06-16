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大陸 大陸焦點 特派現場

「徐國豪」直播逃稅被罰4.8億　中國全網傻眼追問：他是誰？

▲▼直播,耳機,網路,直播主。（圖／取自Unsplash）

▲中國直播主徐國豪逃漏稅遭罰4.8億，結果讓微博網友滿頭問號。（圖／取自Unsplash）

文／中央社

撫州稅務局今晚通報默默無名的網路主播徐國豪2019至2020年逃漏稅，遭連繳帶罰人民幣1.08億元（約新台幣4.8億元），一度引發中國全網追問「徐國豪是誰？」網友直嘆直播未免太好賺。

江西省撫州市稅務局官網16日晚間通報，近期，透過稅收大數據分析，發現網路主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關配合下，依法對其展開稅務檢查。

經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，透過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。

徐國豪因此被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

不過撫州稅務局並未在通報提出徐國豪的網名，消息傳出後，一個默默無名的直播主，竟然一年之間逃稅罰上億元，立刻引發全網追問：「徐國豪是誰？」許多網友感嘆原來直播這麼好賺，難怪大家爭相投入。

據陸媒中新財經報導，徐國豪是社交平台陌陌（momo）主播，陌陌號名為徐澤。但目前在陌陌App上搜索已經沒有相關訊息。

公開資料顯示，2020年，徐澤是陌陌全國總榜排名第一的男主播，擁有百萬粉絲，直播間觀看量保持在萬人以上。但「陌陌一哥」2021年突然從公眾視野與社群平台消失。

中國網路直播主已淪為高風險行業，監管部門對網路直播帶貨加大稅務稽查後，多名直播網紅相繼中劍落馬，動輒被罰數千萬上億元。其中，「直播一姐」薇婭去年12月因逃漏稅遭連繳帶罰13.41億元，金額之大令人咋舌。

 

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