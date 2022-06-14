　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界捐血人日鬧血荒！　台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」

▲▼血庫,捐血,缺血,輸血。（圖／記者邱顯燁攝）

▲世界捐血人日血庫告急！台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」。（圖／捐血車資料照／記者邱顯燁攝）

記者嚴云岑／台北報導

依據台灣血液基金會統計，今（14）日上午8時，各捐血中心合計之貯血量平均僅剩4.5天。衛福部醫事司在世界捐血人日呼籲民眾勇於捐血，庫存只剩1.5天的台大醫院更預計於明日付諸行動，由院長吳明賢等人帶頭在台大醫院東址大樓旁車道捐血，並呼籲全院員工一起加入行列。

每年的6月14日是世界捐血人日，今年世界衛生組織訂定的主題為「捐血是一種團結的行為，一起努力，拯救生命」，強調重視自願無償捐血者在拯救生命和加強社區團結方面所發揮的作用。但全台在世界捐血人日卻迎來嚴重血荒，其中A型血4.3天、B型血5.1天、O型血4.3天及AB型血為5.5天，高雄、台南更是各血型都處於「急缺」狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北捐血中心課長劉俊宏表示，全台捐血中心每天都要供6500袋血，目前缺額約2.5天，單日就差了1萬3000多袋。缺血直接影響醫院與病人，劉俊宏提到，過去病人血紅素掉到8以下就可安排輸血，現在變成7以下才能輸。在急需用血的病人上，也不能「一次給滿」，而是先給1~2袋，觀察2~3天醫師評估有需要才會再給予，治療品質大受影響。

▲▼血庫告急。（圖／翻攝血基會網頁）

▲全台捐血中心血庫告急。（圖／翻攝血基會網頁）

台灣捐血運動推行至今逾40年，國人近5年捐血率皆達7%以上，遠高於世界各國，然而在新冠疫情衝擊下，醫療用血勸募相對艱難，劉俊宏表示，近日缺血原因不外乎受本土疫情與梅雨季影響，但台北很多捷運站附近都有捐血站點，確診者、密切接觸者自確診日或接觸日起算，14天後就可再行挽袖，呼籲民眾多多發揮愛心，幫助病患度過難關。

衛福部也提醒，為了用血安全，台灣血液基金會已公告COVID-19暫緩捐血相關規定，包含國外入境者於入境後、確診者自痊癒日起、確診者之密切接觸者自最後接觸日起，皆須暫緩捐血14天。疫情爆發以來，血基會已採預約制，衛福部建議出門捐血前先電洽捐血點預約，亦可上網至台灣血液基金會捐血人專區預約與填寫健康問卷，可減少排隊等候時間。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／蘋果新聞網「大量解僱計畫」 　裁員280人
iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級
批台北讚上海被罵！金湯力真的滾了　亮搭車照曝目的地
有症狀卻快篩陰？　醫揪「說明書最大錯誤」
快訊／國王4人被隔離！　湯瑪士決勝G5無法上陣
雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐
陳美鳳一見他激動相擁！　張晨光悄回台近照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

千萬要抬頭！「超級滿月」今晚登場　「五星同現」接力上演

外送「三民路三段」！客報路20分鐘...見鬼了　結局神轉賺翻

世界捐血人日鬧血荒！　台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」

竹市YouBike 2.0下月啟用　為新竹棒球場開打暖身

惹火外送員！訂單少2字「打在備註」　小心被黑單：慢慢等吧

騎士「後照鏡比臉大」驚呆他　網笑翻：各大山路彎道均有販售

大台北等3區今午後迎大雨！梅雨鋒面明逼近「降雨熱區出爐」

6月嬰尿布疹...糊塗媽買成藥狂擦7天　小雞雞反腫脹「整片紅」

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

千萬要抬頭！「超級滿月」今晚登場　「五星同現」接力上演

外送「三民路三段」！客報路20分鐘...見鬼了　結局神轉賺翻

世界捐血人日鬧血荒！　台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」

竹市YouBike 2.0下月啟用　為新竹棒球場開打暖身

惹火外送員！訂單少2字「打在備註」　小心被黑單：慢慢等吧

騎士「後照鏡比臉大」驚呆他　網笑翻：各大山路彎道均有販售

大台北等3區今午後迎大雨！梅雨鋒面明逼近「降雨熱區出爐」

6月嬰尿布疹...糊塗媽買成藥狂擦7天　小雞雞反腫脹「整片紅」

22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

帕運國手方振宇加拿大國際賽擊敗頭號種子　勇奪本季首金

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

平日Buffet午晚餐都「買一送一」　台北老爺年中慶優惠連推15天

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

梅雨彈這天開炸！1圖看雨區變化

19歲女徵友「有汽車再來」！網看照片心疼了

更多熱門

相關新聞

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農捐好米鼓勵捐血

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農捐好米鼓勵捐血

肺炎疫情影響至今將近3年，隨著本土確診病例的增加也直接影響到民眾捐血意願。高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上農民大方捐出好米今天來協助舉辦勸募活動。

羅智強祈福走桃園抵觀音　「憲哥」邀捐血

羅智強祈福走桃園抵觀音　「憲哥」邀捐血

南部地區血庫大缺血

南部地區血庫大缺血

北高血庫缺很大　3血型撐不到4天

北高血庫缺很大　3血型撐不到4天

花蓮捐血贈職棒門票　10天募551袋熱血

花蓮捐血贈職棒門票　10天募551袋熱血

關鍵字：

缺血捐血血液基金會台北捐血中心

讀者迴響

熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面