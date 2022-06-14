世界捐血人日鬧血荒！　台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」

▲世界捐血人日血庫告急！台大醫院庫存剩1.5天「明由院長帶頭捐」。（圖／捐血車資料照／記者邱顯燁攝）

記者嚴云岑／台北報導

依據台灣血液基金會統計，今（14）日上午8時，各捐血中心合計之貯血量平均僅剩4.5天。衛福部醫事司在世界捐血人日呼籲民眾勇於捐血，庫存只剩1.5天的台大醫院更預計於明日付諸行動，由院長吳明賢等人帶頭在台大醫院東址大樓旁車道捐血，並呼籲全院員工一起加入行列。

每年的6月14日是世界捐血人日，今年世界衛生組織訂定的主題為「捐血是一種團結的行為，一起努力，拯救生命」，強調重視自願無償捐血者在拯救生命和加強社區團結方面所發揮的作用。但全台在世界捐血人日卻迎來嚴重血荒，其中A型血4.3天、B型血5.1天、O型血4.3天及AB型血為5.5天，高雄、台南更是各血型都處於「急缺」狀態。

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台北捐血中心課長劉俊宏表示，全台捐血中心每天都要供6500袋血，目前缺額約2.5天，單日就差了1萬3000多袋。缺血直接影響醫院與病人，劉俊宏提到，過去病人血紅素掉到8以下就可安排輸血，現在變成7以下才能輸。在急需用血的病人上，也不能「一次給滿」，而是先給1~2袋，觀察2~3天醫師評估有需要才會再給予，治療品質大受影響。

▲全台捐血中心血庫告急。（圖／翻攝血基會網頁）

台灣捐血運動推行至今逾40年，國人近5年捐血率皆達7%以上，遠高於世界各國，然而在新冠疫情衝擊下，醫療用血勸募相對艱難，劉俊宏表示，近日缺血原因不外乎受本土疫情與梅雨季影響，但台北很多捷運站附近都有捐血站點，確診者、密切接觸者自確診日或接觸日起算，14天後就可再行挽袖，呼籲民眾多多發揮愛心，幫助病患度過難關。

衛福部也提醒，為了用血安全，台灣血液基金會已公告COVID-19暫緩捐血相關規定，包含國外入境者於入境後、確診者自痊癒日起、確診者之密切接觸者自最後接觸日起，皆須暫緩捐血14天。疫情爆發以來，血基會已採預約制，衛福部建議出門捐血前先電洽捐血點預約，亦可上網至台灣血液基金會捐血人專區預約與填寫健康問卷，可減少排隊等候時間。