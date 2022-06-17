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22歲女旅館產子！　買「保冷箱」棄屍車站置物櫃

▲▼置物櫃,車站置物櫃。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲北海道JR千歲車站的置物櫃出現一具遭人遺棄的嬰兒屍體。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本北海道JR千歲車站西門的置物櫃4日發現一具遭人遺棄的嬰兒屍體，經法醫相驗後確認為男嬰，由於臍帶還連在肚子上，因此判斷出生後不久便死亡。警方經過連日追查，終於找到一名可疑女子，而該名女性經審訊後坦承棄屍，並稱孩子是自己在旅館生下，隨後才去買了保冷箱將屍體丟棄在置物櫃內。

綜合日媒報導，JR千歲車站置物櫃管理公司4日發現有一個置物櫃寄存時間過長，因此派員前往查看，並將箱子打開，沒想到卻在裡面發現一個保冷箱，便將保冷箱交由清潔人員處理。怎知清潔人員打開後，竟在裡面發現一具腐爛嬰屍，連忙將屍體交由站前的派出所。

警方隨後也封鎖現場，並投入調查，同時調閱監視器，希望能盡快找出棄屍的嫌犯。經過連日搜查，警方最終鎖定一名22歲的無業女子小關彩乃，並於9日晚間在札幌市找到她。小關彩乃隨後隨同警方返回警局接受問話，並在過程中坦承遺棄屍體，同時說明死亡的嬰兒就是自己的兒子。

警方10日上午隨即依屍體遺棄罪嫌將其逮捕。據悉，小關平時居無定所，流連於網咖與旅館，而她5月在旅館獨自產下男嬰後，便到商店購買保冷箱，最後在5月31日將兒子塞入保冷箱內，再偷偷放入JR千歲車站西側大門的置物櫃內。

小關彩乃自稱是在2022年搬到北海道生活，警方接下來將會進行DNA檢測，以確定小關與男嬰的具體關係，並持續調查死亡男嬰生父的身分。

根據法醫相驗結果，男嬰是足月後才出生，根據腐敗結果推斷，死亡時間約為1週到1個月。另外，男嬰被發現當時，臍帶還連在肚臍上，直接被放進一個塑膠袋內，再放入保冷箱。

►日本車站置物櫃遭長期占用！清潔員怒開鎖卻驚見「嬰屍」
►日車站置物櫃「腐爛嬰屍」相驗結果出爐！　臍帶還連在肚臍上

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