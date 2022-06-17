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南韓尹錫悅首度與聯合國秘書長通話　呼籲正視北韓軍武威脅

▲▼南韓總統尹錫悅6日出席顯忠日紀念儀式致詞。（圖／路透社）

▲南韓總統尹錫悅就任後首度與聯合國秘書長通話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今（17）日與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）通話，為今年5月就任後首度與古特瑞斯進行的通話。在通話中，尹錫悅呼籲對方應該正視北韓（朝鮮）不斷試射導彈的行為，同時表示其高度重視北韓疫情變化，盼聯合國能夠就此議題與南韓政府展開緊密溝通。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室指出，尹錫悅於17日上午首度與古特瑞斯展開通話，尹錫悅在通話中直指北韓發射導彈、準備進行核試爆的行為嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）與國際社會的和平穩定，表示聯合國安理會若不強硬應對，會讓平壤當局錯認國際社會縱容研發導彈與核武的行為。

同時，尹錫悅在通話中也表示對北韓新冠疫情的高度關注，「韓國雖表示願向北韓提供疫苗與醫療藥品等援助，但至今北韓卻仍無回應。期盼聯合國秘書處能繼續關注北韓疫情，並持續與我政府（南韓）維持溝通。」

報導指出，今年度的聯合國大會將於9月舉行，至於尹錫悅是否在就任總統後首度選擇出席，在此次電話通話中並未提到相關內容。

據悉，聯合國安理會曾於5月26日針對是否就試射洲際彈道飛彈（ICBM）向北韓實施追加制裁進行投票表決，不過最後遭身為常任理事國的俄羅斯、中國投票反對。

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