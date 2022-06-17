搶到賺到！Switch破盤殺只要978元　網購618限定加碼攻略快收下

▲Switch電力加強版主機原價近萬元，6/18活動殺到只要1折價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年中最大促銷618購物節即將登場，各大平台從前哨戰開打至今，紛紛推出一波波優惠來炒熱買氣，明天（6/18）就是活動正式日，當天限定的各項加碼好康、超殺夯品也陸續曝光，像是iPhone 13 128G現省1,9720元，AppleWatch S7、Switch電力加強版主機同時下殺1折，還有PS5現貨不用等，以及麥當勞、不要對我尖叫等冰品與手搖飲最低1元起，想省荷包的話，不妨把鬧鐘設定好，再拼一次手速。

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6/17、6/18祭出東森幣擴折最高80%，活動期間還有「每日免費抽東森幣」、「訂單滿額抽樂透金」等優惠活動，以及眾多折扣商品與超值回饋，6/18再推「618選隊戰」、「整點抽大獎」、「回饋加碼」三大活動，參與獎金爭霸賽加入戰隊，消費最高的隊伍可瓜分70萬元樂透金；消費滿額登記抽獎，每整點將送出一支小米手環7，共24個抽獎機會；買3C享4%樂透金，買家電加碼回饋5%樂透金，另外6/10～6/20全站累積滿1,618元抽iPhone 13 128G 1元兌換券，限量6支。

▲東森購物網6/18當天舉辦「618選隊戰」獎金爭霸賽。（圖／東森購物網提）

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除了全站商品3折起，精選多項日常夯品、夢幻逸品限時優惠，像是湛盧綜合手沖精品濾掛式咖啡，活動特價每杯只要14元，6/18下午3點至9點半，網路直播限時限量商品瘋殺1折起，並狂撒總計10萬元的紅包雨；「組隊賺回饋」、「18元清空購物車」也將在當天迎來活動高潮，單日還有限定的3萬份全家好禮滿額送，消費滿額享Let’s Cafe美式咖啡、Fami!ce霜淇淋或經典原味熱狗全家三大美食擇一登記領的資格。

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6/18活動正式日發送6張0元起免運券、商城最高68折，並推出指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元兩大優惠，不少高單價3C、家電及美妝保養品搶到很划算，iPhone13 128G原價25,900元、破盤價6,180元，Apple Watch S7特價1,290元、Switch電力加強版主機流血價978元，原價36,900元的東元變頻冷暖空調只要18,900元，還有SanDisk Ultra MicroSD A1高速記憶卡32G、Ariel衣物芳香顆粒香香豆、Oatly燕麥奶、宏晉可充電藍牙滑鼠等，銅板價通通1元。

麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大品牌也下殺1元起，將在指定18大活動時段開賣，像是麥當勞的1元蛋捲冰淇淋、6元蘋果派、18元四塊麥克鷄塊，只要花25元就能開心享用人氣冰品和點心；炎炎夏日來杯手搖飲，「不要對我尖叫」桂花烏龍大杯活動價16元、以及「甘蔗渣男」甘蔗青茶、「功夫茶」功夫茶王都只賣18元。

▲麥當勞、星巴克、不要對我尖叫等10大品牌於6/18指定18大時段冰品、手搖飲、點心瘋搶1元起。（圖／翻攝自蝦皮購物）

博客來

618年中慶推出參展商品1折起，活動主打夏日消暑新品、職場工作術必備書單、熱門居家防疫商品，6/17～6/18全館加碼結帳滿千88折，滿3000元回饋5% OPEN POINT，滿額最高享21.5%OPEN POINT回饋，消費滿618元，再送星巴克好友分享券，活動期間累積消費滿5,000元，再抽萬元承億文旅住宿。

遠傳friDay購物

超值商品下殺3折起，6/17～6/19期間下單，有機會抽中618遠傳幣，共有68名額，還能現領68元、618元折價券，現買現抵。另外，高島、康寧、富及第、日本KOTSURU電瓶、JSmax穿戴等指定品牌特定商品，買再回饋10%遠傳幣；消費滿額再抽當筆消費最高20%遠傳幣回饋。

生活市集

聯手多家品牌大廠推出站內爆品，6/18當天加碼會員福利，自有品牌抽取式衛生紙100抽，每包原價 8.4元，活動只要6.1元，特價下殺再打72 折；野人舒食大份量雞胸肉180g，每片原價117元，活動下殺只要57.9元，相當於低於5折優惠，花不到60元。

露天拍賣

精選商品在6/18中午12點祭出瘋搶優惠，iPhone13 Pro 128G現省5,000元、Marshall藍芽喇叭下殺7,990元，伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機現省9,000元，另有PS5現貨，好康特惠陸續登場，ARIEL 4D碳酸洗衣球下殺199元，Apple Air Tag4件組等通通5折，全新推出的iPad Air 64G WiFi版也現省3,000元，小米手環7優惠價7折只要837元。