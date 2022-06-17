孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

消費中心／台北報導

這幾天在社團一個話題引發很夯的討論潮，還釣出許多過來人的心聲，網友發問：該送衣食無缺的媽媽甚麼禮物才好？有人深感認同：「真的！每次送禮前都會陷入抉擇漩渦內」如此的回應引發好多人共鳴，甚至有網友列出送媽媽打槍的禮物黑歷史，覺得送也不是不送也不行！更有網友點出關鍵：最困難就是就算送的不好，媽媽不喜歡也不會承認，這才是重點！諸如此類該避免的建議讓網友紛紛筆記，其中一位網友大方分享自己的送禮物經驗甚至成為街坊鄰居大讚賞，還紛紛來說媒認乾女兒，身價指數瞬間飆升，走在路上有風的感覺，著實讓人深感好奇，究竟如何擄獲媽媽的心？

▲《momo網購好物交流》網友貼文引起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書社團「momo網購好物交流」，以下同）

這位超級街坊鄰居口中的超級紅人分享，她其實是一個出國旅遊狂人，因為疫情關係無法出國，這兩年多來還真的存了不少錢，加上前陣子WFH期間，在家頗受母親大人三餐餵食下午茶伺候照料，狠下心決定大手筆籌備孝親計畫，發覺果然幸福是比較出來的，決定在貨比三家不吃虧的MOMO購物網選購，最後買了按摩椅和平板電腦，出發點是因為媽媽平常做家事很辛苦，唯一最大的嗜好是愛追劇，可以讓她舒服的在按摩椅上放鬆追劇，享受Chill個人時光，多完美的計畫！果然，不讓原Po失望的MOMO，訂購後配送速度驚人，到貨安裝的當天，媽媽驚喜程度到幾乎飛上天，還問是中樂透嗎？開心的程度大約從當天的晚餐加菜就可以明顯感受到！

該網友表示，其實送媽媽平板一直讓她非常的掙扎，因為平常連手機功能都不太會用，忽然間要她再操作一台平板，實在是讓她放心不下，不過比較過這台Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦，操作上很直覺防呆，即使對於不常使用電腦等3C產品的長輩們，都可以很快速上手，尤其它的Dolby Atmos杜比全景環繞音效加上4揚聲器，送完當晚媽媽突然少女心地冒出一句：終於可以爽追社內相親了啦！心想：原來媽媽也喜歡看這個題材唷！當然除了追劇以外，這台平板功能超齊全，有時候 小外甥下課回來，還可以給他當作學習的工具，SAMSUNG有內建的互動式教學內容，還有監護使用的時間功能，不但可以設定螢幕使用時數、追蹤每週用量，對於忙碌的大人們，可說是可以幫忙短暫看護小孩的智慧保姆。趁著活動買這台平板，還額外贈送花磚書本皮套，滿5000登記送300MO幣，感覺越買越划算！

▲三星Galaxy Tab A8 X200外觀簡約，介面好操作，不論是送長輩或當小孩智慧保母的好幫手。

另外一個禮物其實就比較單純，就是長輩愛用的按摩椅，一直以來媽媽都有屁股跟肩膀的問題，所以這次挑選了【FUJI】摩煥時光按摩椅 FE-7010，除了網路獨家販售外，它主打深入按到肩頸跟腰椎尾椎的位置，一收到媽媽就對著它頻頻讚賞，它的全氣壓包覆，可以從頸部延伸到臀部超長的按摩範圍，彷彿家中請了一位按摩師父般舒服，還有單獨加強肩頸的工型按摩，特別針對容易痠痛累積淋巴氣結的肩頸，設計的肩頸工型，以加強按摩的抓捏技巧，釋放肩頸的疲勞不適，在FUJI摩煥時光按摩椅中午小睡片刻，應該是人間享受，當然原Po也有一點小私心，就是選了她最喜歡的黃色，媽媽比較看重功能，原Po看重的是顏色，所以也算是另類的雙贏吧！(笑～～)，「忘了說一點！其實是三贏，因為搭配MOMO獨家的活動，直接回饋10%momo幣，有回饋有加分啦！」

很多人會問，什麼叫做好的孝親計劃，該網友覺得大家會想送的東西都一樣，而且只要收到禮物，爸媽都會很開心！需求也大同小異，但是適不適合就因人而異了！結論就是同中求異才是重點，但是還有一點就是選對時間買也很重要，有沒有優惠、回饋，必竟能省一點是一點，網友說，像這次momo《618年中大促》，送的比買的還澎拜，一次購齊，父母開心，你荷包也省的很開心，掌握這兩點也許你也會是下一個鄰居口中的乾兒女。

▲有了FUJI摩煥時光按摩椅後媽媽日常變成，按摩椅+追劇=Chill幸福時光。

▲連家中的貓老大們都來觀望，似乎也想桑一下。

台灣線上零售業富邦媒旗下momo購物網，發佈6/18-6/21《618年中大促》活動，4大必勝攻略搶先看：

攻略1、「100萬現金下單抽」，即日起起於momo全通路（購物網、電視購物、型錄）不限金額下單，免登記就有機會成為百萬富翁。

攻略2、6/18 一日限定「18元清空購物車」，618暖身慶期間將心儀好物加入購物車，並於618當天下單，就能享有「18元清空購物車」抽獎資格共5名消費者有機會成為超級幸運兒。momo將以訂單金額扣除18元之形式發放紅利金，其贈與紅利金上限為每人5,000元。

攻略3、6/18一日限定「組隊賺momo幣」活動，6月18日中午12:00前招齊5至10位購物夥伴，一起享受下單再下單的快感。創建隊伍者凡達成兩項專屬小任務就可獲得「主揪獨享獎」100 momo幣；若隊伍5人以上分別消費滿1,618元，積極參與活動的隊員們也有「成團消費獎」50 momo幣(每人)。另，團隊集氣爭取最高3%回饋的單日限定「滿額回饋獎」。

攻略4、天天簽到momo幣免費領；暖身慶首日起每天08:18~21:18共12時段的「搶紅包最高999 momo幣」；以及6月10日開始的「天天簽到」活動，簽到加上分享就能享有累積最高50 momo幣獎勵。