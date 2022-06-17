　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

消費中心／台北報導

這幾天在社團一個話題引發很夯的討論潮，還釣出許多過來人的心聲，網友發問：該送衣食無缺的媽媽甚麼禮物才好？有人深感認同：「真的！每次送禮前都會陷入抉擇漩渦內」如此的回應引發好多人共鳴，甚至有網友列出送媽媽打槍的禮物黑歷史，覺得送也不是不送也不行！更有網友點出關鍵：最困難就是就算送的不好，媽媽不喜歡也不會承認，這才是重點！諸如此類該避免的建議讓網友紛紛筆記，其中一位網友大方分享自己的送禮物經驗甚至成為街坊鄰居大讚賞，還紛紛來說媒認乾女兒，身價指數瞬間飆升，走在路上有風的感覺，著實讓人深感好奇，究竟如何擄獲媽媽的心？

▲▼ 孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？ 。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲《momo網購好物交流》網友貼文引起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書社團「momo網購好物交流」，以下同）

這位超級街坊鄰居口中的超級紅人分享，她其實是一個出國旅遊狂人，因為疫情關係無法出國，這兩年多來還真的存了不少錢，加上前陣子WFH期間，在家頗受母親大人三餐餵食下午茶伺候照料，狠下心決定大手筆籌備孝親計畫，發覺果然幸福是比較出來的，決定在貨比三家不吃虧的MOMO購物網選購，最後買了按摩椅和平板電腦，出發點是因為媽媽平常做家事很辛苦，唯一最大的嗜好是愛追劇，可以讓她舒服的在按摩椅上放鬆追劇，享受Chill個人時光，多完美的計畫！果然，不讓原Po失望的MOMO，訂購後配送速度驚人，到貨安裝的當天，媽媽驚喜程度到幾乎飛上天，還問是中樂透嗎？開心的程度大約從當天的晚餐加菜就可以明顯感受到！

該網友表示，其實送媽媽平板一直讓她非常的掙扎，因為平常連手機功能都不太會用，忽然間要她再操作一台平板，實在是讓她放心不下，不過比較過這台Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦，操作上很直覺防呆，即使對於不常使用電腦等3C產品的長輩們，都可以很快速上手，尤其它的Dolby Atmos杜比全景環繞音效加上4揚聲器，送完當晚媽媽突然少女心地冒出一句：終於可以爽追社內相親了啦！心想：原來媽媽也喜歡看這個題材唷！當然除了追劇以外，這台平板功能超齊全，有時候 小外甥下課回來，還可以給他當作學習的工具，SAMSUNG有內建的互動式教學內容，還有監護使用的時間功能，不但可以設定螢幕使用時數、追蹤每週用量，對於忙碌的大人們，可說是可以幫忙短暫看護小孩的智慧保姆。趁著活動買這台平板，還額外贈送花磚書本皮套，滿5000登記送300MO幣，感覺越買越划算！

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲三星Galaxy Tab A8 X200外觀簡約，介面好操作，不論是送長輩或當小孩智慧保母的好幫手。

另外一個禮物其實就比較單純，就是長輩愛用的按摩椅，一直以來媽媽都有屁股跟肩膀的問題，所以這次挑選了【FUJI】摩煥時光按摩椅 FE-7010，除了網路獨家販售外，它主打深入按到肩頸跟腰椎尾椎的位置，一收到媽媽就對著它頻頻讚賞，它的全氣壓包覆，可以從頸部延伸到臀部超長的按摩範圍，彷彿家中請了一位按摩師父般舒服，還有單獨加強肩頸的工型按摩，特別針對容易痠痛累積淋巴氣結的肩頸，設計的肩頸工型，以加強按摩的抓捏技巧，釋放肩頸的疲勞不適，在FUJI摩煥時光按摩椅中午小睡片刻，應該是人間享受，當然原Po也有一點小私心，就是選了她最喜歡的黃色，媽媽比較看重功能，原Po看重的是顏色，所以也算是另類的雙贏吧！(笑～～)，「忘了說一點！其實是三贏，因為搭配MOMO獨家的活動，直接回饋10%momo幣，有回饋有加分啦！」

很多人會問，什麼叫做好的孝親計劃，該網友覺得大家會想送的東西都一樣，而且只要收到禮物，爸媽都會很開心！需求也大同小異，但是適不適合就因人而異了！結論就是同中求異才是重點，但是還有一點就是選對時間買也很重要，有沒有優惠、回饋，必竟能省一點是一點，網友說，像這次momo《618年中大促》，送的比買的還澎拜，一次購齊，父母開心，你荷包也省的很開心，掌握這兩點也許你也會是下一個鄰居口中的乾兒女。

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲有了FUJI摩煥時光按摩椅後媽媽日常變成，按摩椅+追劇=Chill幸福時光。

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲連家中的貓老大們都來觀望，似乎也想桑一下。

台灣線上零售業富邦媒旗下momo購物網，發佈6/18-6/21《618年中大促》活動，4大必勝攻略搶先看：

攻略1、「100萬現金下單抽」，即日起起於momo全通路（購物網、電視購物、型錄）不限金額下單，免登記就有機會成為百萬富翁。

攻略2、6/18 一日限定「18元清空購物車」，618暖身慶期間將心儀好物加入購物車，並於618當天下單，就能享有「18元清空購物車」抽獎資格共5名消費者有機會成為超級幸運兒。momo將以訂單金額扣除18元之形式發放紅利金，其贈與紅利金上限為每人5,000元。

攻略3、6/18一日限定「組隊賺momo幣」活動，6月18日中午12:00前招齊5至10位購物夥伴，一起享受下單再下單的快感。創建隊伍者凡達成兩項專屬小任務就可獲得「主揪獨享獎」100 momo幣；若隊伍5人以上分別消費滿1,618元，積極參與活動的隊員們也有「成團消費獎」50 momo幣(每人)。另，團隊集氣爭取最高3%回饋的單日限定「滿額回饋獎」。

攻略4、天天簽到momo幣免費領；暖身慶首日起每天08:18~21:18共12時段的「搶紅包最高999 momo幣」；以及6月10日開始的「天天簽到」活動，簽到加上分享就能享有累積最高50 momo幣獎勵。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

周末限定！超商「霜淇淋買1送1」連2周要搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

防疫期間維他命該怎麼吃？　4大類營養素正確補對才有效

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

周末限定！超商「霜淇淋買1送1」連2周要搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

防疫期間維他命該怎麼吃？　4大類營養素正確補對才有效

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

學習歷程檔案遺失「虛擲8千萬公帑」　監察院糾正國教署：要究責

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

黃小柔讓兒子「唸公立」被鄰居狂酸！當場火大回擊電爆…2考量曝光

消費熱門新聞

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

超商「霜淇淋買1送1」連2周搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒

亞太首創超商購卡10分鐘開通

防疫期間維他命怎麼吃？　4大類營養素補對才有效

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

全聯限定「隱藏版優惠券」開搶！

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

更多熱門

相關新聞

三星大動作暫停拉貨！我供應鏈受衝擊　擔憂其他品牌跟進砍單

三星大動作暫停拉貨！我供應鏈受衝擊　擔憂其他品牌跟進砍單

外媒NIKKEIAsia報導指出，三星電子（Samsung）由於龐大的庫存壓力，決議暫時減少採購，並通知包括面板、IC、手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨，且到7月底為止都不會恢復。對此，外界認為目前整個面板供應鏈都受到庫存水位過高而備感壓力，這回又遇三星凍結採購，深怕會對台灣面板產業再度造成嚴重的衝擊。

台積電會怕嗎？三星李在鎔赴歐　韓媒：成功向ASML「加購」EUV

台積電會怕嗎？三星李在鎔赴歐　韓媒：成功向ASML「加購」EUV

服務業、電子業最愛網購！單筆老年人最敢刷　出手就破千

服務業、電子業最愛網購！單筆老年人最敢刷　出手就破千

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

關鍵字：

momo網購三星FUJI按摩椅618年中大促

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面