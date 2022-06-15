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荷包不用忍了！網購618折扣狂降　各大平台優惠整理一次看

東森購物網「618線上狂歡」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網搶攻年中最大商機，「618線上狂歡」活動推出眾多促銷活動。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

從民生用品到吃喝，什麼都在漲，讓荷包吃不消，但手邊必需品用完了還是要補貨，想找省錢撇步的話，可以好好把握電商年中最大促銷618檔期，各大平台互拼場，祭出折扣狂降、激省夯品、折價券、滿額抽等一波波優惠，消費者不妨趁此時撿便宜，把該買的東西一次補齊，以下也整理8家網購業者購物活動提供參考。

東森購物網
618線上狂歡」活動主推每日一物下殺、買一送一眾多折扣商品，以及「挑戰任務拿獎金」、「每日00:00搶限量神劵」、「每日免費抽東森幣」、「訂單滿額抽樂透金」等好康攻略，全站累積滿1,618元不僅可抽iPhone 13 128G 1元兌換券，限量6支，再參加「618選隊戰」獎金爭霸賽，累計消費最高的隊伍可瓜分70萬元樂透金，省荷包同時還能拿滿好康。6/18當天還有「整點抽大獎」活動，消費滿額並登記，有機會獲得最新具有血氧檢測功能的小米手環7。

東森購物網「618線上狂歡」（圖／東森購物網提供）

東森購物網讓消費者省荷包也拿滿滿的好康。（圖／東森購物網提供）

momo購物
主推「618年中大促」祭出全站商品3折起，6/9～6/17先由九大品類日為活動暖身，分別是家電、休閒圖書、流行時尚、3C、家居餐廚、美妝、日用婦幼、美食、健康樂活，輪番推特惠折扣、滿額送或滿額抽等多項購物優惠。

全站這次也有「組隊最高賺3%回饋」、「整點搶最高999紅包」、「天天簽到領momo幣」等好康活動可參加，尤其是特別強打「100萬現金下單抽」、「18元清空購物車」，全通路不限金額下單，免登記就有機會成為百萬富翁，或是將心儀好物加入購物車後，618當天下單，就能享18元清空購物車的抽獎資格。

PChome 24h購物
主打「618收貨節」全站2.2折起，並攜手一線大品牌包括小米、ASUS、三星、dyson、石頭科技、P&G、Adidas等，祭出超級品牌日下殺3折起，還有Ariel洗衣球、雅詩蘭黛618推獨家限量組合，天天再送最高818元折價券，另有618激省超殺價，美妝類最低68元起。

民生必備品想補貨的話，即日起至6/18有「P&G品牌週」，好自在買就送折價券400，滿1,888元送Panasonic吹風機，Line購物回饋7%；幫寶適指定品項最高回饋25%，滿4,999元再送大型競技積木賽車場玩具。

PChome 24h購物618收貨節（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物在618提供激省超殺價的精選商品。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物
「618全民年中慶」活動登場後，陸續推出全站0元起免運、指定商店最高享68折、品牌旗艦店下殺1折起等優惠，再公開購物車熱銷榜單，限時下殺3折起，像是與倍潔雅聯名的抽取式衛生紙，抗漲限時價749元、小米手環6只要895元。

也提前預告6/18當天將網羅破百樣熱銷商品挑戰最低價，其中Apple Watch、Switch下殺1折必搶；另包括麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大品牌，在指定18大時段推出冰品、手搖飲、點心瘋搶1元起，同樣值得搶起來。

遠傳friDay購物
即起推出各種限時優惠，超值商品下殺3折起，其中買3C、家電高價商品最划算，像是Dyson吸塵器最高回饋25%、Switch電力加強版+健身環+豪華收納包套組免萬元、asus x515ea 15吋輕薄筆電2萬有找。小米旗艦館6/21前也有年中慶限時優惠，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版省2,000元、米家智慧空氣循環扇省200元。

今也提前祭出全站指定類別商品全面9.5折，再送2,536元折價券，還有指定品牌回饋10%遠傳幣、滿額抽當筆消費20%遠傳幣回饋、限時遠傳幣2倍兌等好康，6/17～19加碼下單抽618遠傳幣，以及現領現用68元、618元折價券。

台灣樂天市場
站上超過6000個店家祭出天天領券最高省千元，國際專櫃品牌領券最高現折300元、單筆滿1500元再賺100點；6/17 10:00起，還可以參加「樂天市場會員日 72小時限定」，於指定店家累積消費滿3,000可享10%回饋，刷樂天信用卡累積滿5,000加碼再享10%回饋。

樂天市場618年中慶（圖／樂天市場提供）

▲樂天市場618年中慶，站上超過6000個店家祭出天天領券最高省千元。（圖／樂天市場提供）

Yahoo奇摩電商
Yahoo奇摩購物在今年618大打購物金回饋，包括指定商品快閃限量回饋100%購物金、刷Yahoo聯名卡最高回饋18%無上限、指定銀行卡享10%回饋，而期間限定限量回饋100%的指定商品包括iPad Pro、HP電競筆電、國際牌Panasonic奈米水離子吹風機、LV ICONIC耳環等。

Yahoo奇摩拍賣則因應消費者宅家需求，推出每日限量「618拍賣防疫福箱」，囊括追劇零食、基本存糧、居家常備、內外清消等共10款組合商品，價格下殺最低27折至5折不等，即日起至6/18止，每日上午10點限量販售。

博客來
即日起至6/18推出「618年中歡慶」，參展商品1折起，另強打知名品牌及囤貨好物單件5折，以及買就送正貨、買一送一等促銷，6/9～6/16首次祭出宅家購物金，買書就送168元E-Coupon；6/17、6/18全館加碼結帳滿千88折，兩天買起來可以更省之外，消費滿額再送星巴克好友分享券、抽萬元承億文旅住宿。

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網購電商618年中慶

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