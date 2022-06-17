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今年逾300萬人染疫「1／5未成年」 　醫提醒一族群重症風險高！

▲▼侯明志副院長至專責病房贈送童書。（圖／台北榮總提供）

▲侯明志副院長陪伴親子共讀。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠情未歇，國內確診案例至今已超過300萬人，未成年患者約占五分之一。台北榮總新生兒醫療中心鄭玫枝主任指出，兒童染疫後雖大多數為輕症，但少數兒童會發展成重症，甚至有致命的風險，特別是抵抗力不足又尚未符合注射疫苗的五歲以下幼兒，需更小心因應。

鄭玫枝表示，新冠肺炎病毒感染後，重症患者會因為身體的發炎反應與免疫風暴引起多重器官程度不一的發炎。近日國內發現多起孩童因新冠肺炎病毒導致急性腦炎的案例，有些病童病情惡化進展非常快速造成多重器官衰竭。

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▲▼侯明志副院長至專責病房贈送童書。（圖／台北榮總提供）

▲侯明志副院長至專責病房贈送童書。（圖／台北榮總提供）

臺北榮總兒童重症團隊4月起進駐兒童專責病房，由兒童胸腔暨重症專科醫師負責重症醫療，總醫師與資深住院醫師24小時輪值，具兒科加護病房資歷的護理師專責照護重症孩童；並優化從急診到加護病房及轉診流程，期望掌握黃金救援期，挽救每一個寶貴生命。

另針對幼兒呼吸道常見的中重症哮吼症(Croup)，會因為氣管內腫脹，導致無法順暢呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能。從兒科急診的早期診斷、用藥，至住院後的抗病毒與抗發炎藥物治療，以及必要時的高流量氧氣鼻導管(HFNC)的呼吸道支持，盡快減緩症狀，讓病童呼吸順暢、家長安心，團隊合作，全力守護兒童健康。

不少兒童染疫住院初期家長無法陪伴，心情焦慮可想而知，在臨床症狀改善後，醫師會評估讓家長進入陪病。台北榮總侯明志副院長日前至兒童專責病房贈送童書，慰勉陪病家長的辛勞，並對於醫護同仁表達感謝。侯明志示，親子共讀童書可疏緩心情，父母關懷陪伴，更有助於病童早日康復。

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