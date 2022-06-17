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回應家長要求　屏東縣宣布：各級學校維持實體教學

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府宣布繼續維持實際上課。（圖／ETtoday資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府16日宣佈高中以下各級學校維持實體教學；縣府表示，除了5-17歲第一劑疫苗施打率已達9成外，也考量疫情長期衝擊民生經濟，許多家長無法兼顧孩子課業與工作，且許多家長擔心遠距學習成效，因此決定維持實體教學，但仍有疑慮的家長可為孩子請假採視訊上課，不影響出勤紀錄及成績。

「儘管疫情仍然嚴竣，但還是必須生活如常」，縣府強調，為提升學童群體免疫力，縣府在二週內完成5-17歲第一劑疫苗接種，施打率已達9成，目前6-11歲莫德納疫苗第二劑校園施打作業已經展開，預計今（17）日完成，緊接著5-11歲輝瑞兒童疫苗(BNT)校園施打也會在 6月27日至30日進行。

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縣府進一步指出，先前暫停實體教學時，縣府雖啟動遠距教學，但仍接到許多家長反映視訊學習，孩子無法專心上課，成效打折扣，且孩子無法和同儕互動學習，影響身心發展。更重要是有不少家長必須工作維持家庭生計，無法在家看顧孩子的學習狀況，即使有長輩或親友協助照顧，仍無法達到學習目標。

縣府在彙整各方意見審慎評估後，決定繼續維持實體教學，減輕家長的負擔，已要求校方務必落實防疫措施，學童戴好口罩、勤洗手，家長如果擔憂孩子到校上課有染疫風險，可以請防疫假採遠距教學，不影響出勤紀錄及成績。

由於各校6月23日至30日為期末定期評量週，縣府也請學校妥適安排評量事宜，如果全班暫停實體課程，學校原規劃的定期評量方式(如紙筆測驗)，因學生停止到校有實施困難，學校得調整定期評量次數或改採多元評量。對於部分居家線上學習學生評量方式，請學校從寬認定；若個別學生確診或居家隔離得於隔離期滿7天後，返校進行補考。若家長擔心疫情仍持續請防疫假不到校，得改以多元評量或線上考試等彈性方式進行。

6月30日學校結業式，則依各校規劃方式採實體辦理，或輔以線上同步視訊提供未到校學生參與。

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