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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多地取消「常態化核酸檢測」或查驗證明　網友一面倒叫好

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

▲大陸多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸常態化核酸檢測除了拖垮財政的爭議外，防疫效益也備受質疑。據《健康時報》報導，近日，大陸多地調整疫情防控政策，取消常態化核酸檢測機制或取消查驗核酸證明。

報導稱，山東德州市15日發布《關於調整有關疫情防控政策的通告》，影劇院觀影人員不再要求「48小時核酸檢測證明」。

江蘇省通州灣示範區新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部6月14日發布消息稱，自6月14日起，江蘇省通州灣示範區將暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。

據安徽宣城市績溪縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室6月13日通告，鑑於目前績溪縣為全域低風險地區，於6月14日起取消「每7天進行一次全員核酸輪檢」核酸檢測工作。

安徽省黃山市高新區新冠肺炎疫情防控應急指揮部6月13日通告提到，鑑於高新區目前全域為低風險區，原定每週四開展的區域核酸檢測工作取消，按防控要求繼續開展重點人群核酸檢測「應檢盡檢」工作。

安徽黃山市歙縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部也宣布，鑑於歙縣目前全域為低風險，原定6月13日至14日開展的區域核酸檢測工作取消。

根據微信公號「海安發布」6月12日消息，自6月13日起，江蘇海安市將暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。

6月11日，安徽省黃山風景區新冠肺炎疫情防控應急指揮部發布通告，鑑於景區目前全域為低風險，原定每週一、週二開展的區域核酸檢測工作取消。

據微信公號「惠州電視台」報導，從6月10日開始，按市疫情防控相關部門工作部署，惠州市機場、火車站和汽車站等出行站場，不再要求出行旅客持有48小時核酸檢測陰性證明。

大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在6月9日召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上明確指出，低風險地區、低風險人群，沒有必要頻繁進行核酸檢測，核酸檢測的重點應該放在高風險人群和高風險崗位的工作人員，以及有疫情的地區，「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態。」

此外，相關話題「全國多地已取消常態化核酸檢測」登上微博熱搜，網友一面倒叫好，「挺好的，科學防疫，不要過度防疫」、「逐步完善，逐步恢復正常生活吧」。不過，也有不少網友表示，自己居住的城市目前並未有做出相應調整，希望趕緊推廣。

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