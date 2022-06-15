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不只台灣白帶魚包裝有毒！南美白蝦、越南火龍果也曾被陸檢出陽性

白帶魚（圖／CFP）

▲國台辦公布台灣白帶魚外包裝檢出新冠陽性。（圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

國台辦今（15日）公布因台灣白帶魚外包裝檢出新冠病毒，6月10日起禁止業者申報1週，有網友提到早在2年前大陸就會針對魚體驗PCR了，根據大陸海關總署2020年9月11日公布第103號公告，載明為了防範疫情，會針對企業做出預防性措施，去年印度白蝦、越南火龍果同樣遭陸檢出新冠陽性。

農委會回應，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

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網友看到農委會說法留言，「中國魚體檢驗PCR都2年了，台灣現在才有問題....表示我們之前做的很好，現在台灣疫情嚴重，產品帶菌也難免，沒必要去放大這種變成政治問題...挪威冰島也都被中國禁過...」、「正常啊…外包裝可能人為因素運送過場的過程中有確診者咳嗽、打噴嚏在外包裝上…之前新聞就報導過國際包裹會有夾帶病毒的風險…」。

▲▼大陸海關總署2020年9月11日公布第103號公告。（圖／翻攝中國大陸海關總署）

▲第103號公告載明，檢出陽性產品暫停企業進口申報1週。（圖／翻攝中國大陸海關總署）

根據103號公告，為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，保護消費者身體健康安全，海關對檢出新冠病毒核酸陽性的進口冷鏈食品境外生產企業實施緊急預防性措施。

公告提到，同一境外生產企業輸華冷鏈食品或其包裝第1次和第2次被檢出新冠病毒核酸陽性的，海關分別暫停接受該企業產品進口申報1週，期滿後自動恢復；同一境外生產企業先後被檢出新冠病毒核酸陽性3次及以上的，海關暫停接受該企業產品進口申報4週，期滿後自動恢復。

有綠委怒批，全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段。有出口商認為，這完全不是在針對台灣，而是大陸規範就是在包裝上檢出新冠病毒，會先採取暫停進口申報，以去年為例，印度5批次凍南美白蝦有6個外包裝樣本也驗出陽性，還有越南火龍果同樣有陽性，但之後便陸續恢復正常進出口。

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