有人召喚神龍！　「七星連珠」平均77年一遇...古代被視為不祥之兆

▲七星連珠天文奇景平均77年一遇。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

天文奇觀「七星連珠」16日起連續4天可以在無光害、較開闊地點觀賞，其中，在今（17）日凌晨4時前後形成一直線，宛如日本漫畫《七龍珠》般召喚神龍的場景重現，格外吸引天文星系愛好者的關注。有大陸網友拍下七星連珠的畫面，7顆行星串聯起來，在晴朗的夜空中相當吸睛。

《海客新聞》報導，由於各行星環繞太陽運行的週期不同，它們在天空中的排列組合呈現千姿百態，「七星連珠」是其中比較罕見的一種。本次由土星、海王星、木星、火星、天王星、金星和水星共同組成這個特殊的天象，平均77年才出現一次。

在民間傳說中，七星連珠和「血月」都被視為不祥之兆。七星連珠在秦末發生時，項羽攻進阿房宮，自立為西楚霸王，將劉邦立為漢王，開啟4年的楚漢相爭，戰爭帶來的災禍也讓人們覺得「七星連珠」是會帶來厄運。

天文學家統計，以七星的張角小於30度來計算，從公元元年到公元3000年，一共會發生39次「七星連珠」，並不具備規律性，但平均77年出現一次，也算是相當罕見。

此外，專家也建議，想要以最好的效果觀看「七星連珠」，需要符合二個基本條件，其一為找一處開闊的高地觀看，以免被山峰和高樓阻擋視線，此外，還要遠離強光源，亮光會直接影響到觀看效果，最好是無光害的地方。