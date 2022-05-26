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搶搭天文旅遊列車！　花蓮培訓3星級解説員...回訓可再升星

▲▼通過認證的民宿業者提供星空解說導覽私房體驗，幫客人與花蓮美麗星空合照拍出大師級美照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼通過認證的民宿業者提供星空解說導覽私房體驗，幫客人與花蓮美麗星空合照拍出大師級美照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與花蓮縣天文協會於22日辦理「花現天文解說員」三星級認證考核，經過筆試與口試等層層關卡，共計3位解說員取得三星級解說員資格，解說員將陸續投入花蓮的天文旅遊活動解說，為花蓮縣觀光推廣及自然教育注入新能量。

本次三星級考核認證主考官由花蓮縣天文協會理事長陳冠榮老師和台中天文學會理事長吳建德老師擔任，考試分為口試及筆試，分別就「知識理論」、「文化及故事」、「口語表達」、「情意與啟發」等面向分別評分，最終由柯千升、康玉玲、游玉萍等三位學員合格通過認證。其中參加花蓮縣天文解說培訓課程超過兩年的學員康玉玲表示：「非常高興取得解說員認證，目前已與旅行社洽談合作，未來將天文解說融入在夜間遊程當中，讓遊客能夠在花蓮的夜晚享受星空之美！」

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府以培訓課程及考核認證方式，賦予花蓮在地居民及業者天文專業能力，並以活動方式辦理，結合花蓮在地特色產業及天文專業知識，引導或輔導在地業者發展夜間低碳無光害的永續遊程，同時在聯合國永續發展目標（SDGs）及縣長徐榛蔚的「永續花蓮」施政目標下邁進。

▲▼通過認證的民宿業者提供星空解說導覽私房體驗，幫客人與花蓮美麗星空合照拍出大師級美照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前花蓮已有23位學員通過認證，並陸續推出天文相關旅遊產品，例如「銀河．螢河」賞螢賞星活動今年便是由光復在地兼具天文及生態專業知識的解說員導覽；通過認證的民宿業者提供星空解說導覽私房體驗，幫客人與花蓮美麗星空及銀河合照拍出大師級美照。另外，鶴岡文旦產銷驛站業者開發出全新的夜探柚園賞星導覽，民眾已可於KKday旅遊平台上購買遊程。

長期在花蓮進行天文、海洋、環境教育解說的陳冠榮老師表示，近年來花蓮縣政府努力推動天文旅遊，把天文結合到各行各業，開出「星」花樣的同時，也間接提升了大眾的天文知識、自然涵養。然而要將天文融入其他領域時，除了汲取天文知識外，解說時更需要把知識內化、轉譯成大眾能在短時間內吸收的語言，同時保持科學的真切、文化的優美，的確不容易，需要長時間的累積，才能有一定的功力。期待三星級的解說員未來通過回訓制度、升星制度，成為更閃亮的「四星」和「五星」解說員。

花蓮接下來更進階的「四星解說員考核認證」將在7月24日於光復鄉舉行，而「三星解說員考核認證」的第二梯次將在11月27日於瑞穗鄉舉行，已上完一年四季課程的學員可上網了解詳細認證資訊，請見「流星花蓮-山海星光網站」（https://www.starseahualien.tw/）。
 

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