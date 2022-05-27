夾娃娃高手花500元槓龜　「丟臉轉生氣」直接A走公仔轉賣

▲▼薛男自認為是夾娃娃機高手，不料日前花500元卻碰壁，氣到直接拿走機台上方的七龍珠公仔走人還轉賣，希望能打平開銷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名薛姓男子（26歲）平時就喜歡到夾娃娃機店消費，時間一久自認為已經是高手，他日前到一家夾娃娃機店花了500元卻碰壁，完全沒夾到任何東西，薛男氣到直接拿走機台上七龍珠公仔走人，店家發現遭竊報警處理，警方循線通知薛男前來說明，他嚇得趕緊把2千元轉賣出去的公仔再買回來，並帶到警局要歸還店家，希望能獲得諒解，但仍被依竊盜罪送辦。

鼓山分局鼓山派出所於13日接獲，轄區內一間夾娃娃機店家報案指出，為了吸引客人上門消費，有提供正版的「七龍珠公仔」玩具公仔做為頭獎等獎品，不料卻發現獎品遭消費的客人直接拿走，店家提供監視器畫面協助警方抓人，希望能盡快追回損失。

警方立即擴大調閱周邊監視器影像，發現竊嫌在12日凌晨3點多騎乘機車到娃娃機店消費，沒多久後帶著公仔等獎項離開，警方循車追人查出薛男涉有重嫌，在25日通知到案。

薛男向警方供稱，他自認為對夾娃娃頗具心得，只要是相中的幾乎都能的輕鬆到手，當天下班時他心血來潮試試手氣，沒想到這次遇到的機台，卻讓他屢夾屢敗，最後還空手而歸，他一想到花費的錢跟時間，越想越不甘，於是便直接動手竊取機台上方的公仔再轉手販售，希望可以「打平開銷」。

警方表示，雖然薛男已把2千元轉賣出去的公仔再買回來，並帶到警局歸還店家，希望能獲得原諒，但竊盜屬於公訴罪，返還贓物只能做為司法量刑參考，訊後仍依竊盜罪將他送辦。