黃偉哲聲援優質台南石斑魚　籲勿以政治手段打壓台灣農漁特產

▲台南市長黃偉哲關心台南石斑養殖現況，由農業局長李建裕陪同，前往郭俊瑋位於學甲區的優質石斑魚養殖場給予聲援鼓勵，黃偉哲親自拌餌料、餵食，並購買石斑魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲關心台南石斑養殖現況，因應近日中國以政治化方式暫停台灣石斑魚輸入中國，由農業局長李建裕陪同，前往郭俊瑋位於學甲區的優質石斑魚養殖場給予聲援鼓勵，黃偉哲親自拌餌料、餵食，並購買石斑魚。





市長黃偉哲表示，台灣石斑魚是優質且有產銷履歷的，不論是養殖、離池到運銷都「有跡可尋」，如果有特定單一個案，應該針對個案處理，而非以偏概全暫停所有台灣石斑魚銷往中國，他強調台灣優質的農漁產品不容遭政治化、污名化打壓。





黃偉哲認為中國不應用政治因素打壓台灣石斑魚產業，呼籲政府要堅持立場，為台灣石斑魚正名並拓展外銷，南市府將配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等措施，期能穩定石斑魚產銷平衡。



台南是台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4千公頃，全國第一。其中石斑類養殖面積約為510公頃，以養殖魚苗為主，成魚養殖約佔全台5％，產量約980公噸。



獲選百大青農的養殖青年郭俊瑋告訴市長黃偉哲，提升自身水產品的安全與品質，就是最好的因應作為。他說，七年前就歷經過相關困境，於是與廠商研發龍膽石斑魚在成長兩年後，即能去骨加工，以針對市場需求，供應小包裝魚貨，開發市場廣度，並提升漁產的附加價值。





郭俊瑋表示，感謝南市府各單位多年來協助，持續執行未上市水產品產地監測，確保水產安全，同時輔導養殖水產申請產銷履歷，提升養殖石斑的品質，才能做出市場區隔，持續銷售，也希望更多漁民一起加入提升水產品質行列，提供消費者更多安全健康水產。





郭俊瑋以生態養殖方式，在室內養殖及室外魚塭約1公頃養殖面積，進行石斑魚苗及成魚養殖。堅持不使用任何藥物，自行調配餌料投餵，並利用工作魚、蝦及貝類，達到生態平衡，讓養殖石斑魚頭好壯壯。他的魚取得「產銷履歷」提供品質保證，讓民眾安心享用健康美味的石斑魚，也勤跑通路，經多年努力，郭俊瑋的石斑魚獲得市場認同與迴響。