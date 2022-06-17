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崑山科大吳寶春烘焙學院贈特色麵包　黃偉哲感謝送暖基層防疫人員

▲為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及融入關廟鳳梨、蝦捲、虱目魚丸、七股鹽等在地食材的台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。

▲為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南限定特色麵包由吳寶春師傅團隊與崑山科大學生共同製作而成，研考會主委戴偉峻、衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝、社會局長陳榮枝、民政局長姜淋煌、警察局警政監呂青霖等皆一同致謝，感謝崑山科大讓基層防疫人員感受到社會的支持與溫暖。

▲為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝崑山科大及烘焙學院吳寶春師傅採用桂圓、虱目魚、蝦捲等在地特產，製做成美味的台南限定特色麵包，並捐贈給第一線防疫人員享用，歡迎吳寶春師傅未來多加使用台南的優質水果、農產製成麵包，做最好的文化行銷。

黃偉哲強調，面對疫情，南市府團隊在最前線扛起守護市民健康重責，前線同仁全力以赴、十分辛苦，積極服務照顧市民，可說是疫情下的功臣。他感謝崑山科大「吳寶春烘焙學院」的愛心相挺，陸續捐贈美味麵包給安南醫院、成大醫院、榮民醫院台南分院等單位，慰勞辛苦醫護人員，也回饋給大灣消防局、大灣派出所、崑山里、西灣里辦公處，更以實際行動送暖辛苦的南市府防疫團隊，備感溫馨。

崑山科大校長李天祥表示，今年攜手吳寶春師傅即將成立「吳寶春烘焙學院」全台第一間實體門市，就是希望讓學生的專業技能，充分結合地方資源，透過產學合作讓台南鄉親有機會品嚐吳寶春的美味麵包，並以寓教於樂的方式推動社會公益，此次以學生親手製作的台南特色麵包回饋為民服務的南市府團隊，感謝基層防疫人員對市民的辛勞付出。

吳寶春師傅也表示，桂圓酒釀麵包採用的就是台南東山的龍眼乾，希望能略盡棉薄之力，讓大家甜在嘴裡、暖在心裡，有更強大的力量守護台南！

衛生局長許以霖指出，新冠肺炎疫情爆發以來，衛生局及衛生所同仁日以繼夜處理防疫業務，承受相當大的身心壓力，仍不畏風險堅守在第一線讓防疫工作順利推行，守護台南市民健康，今日非常感謝崑山科大及吳寶春師傅送暖給第一線防疫人員。

▲為感謝台南市府團隊基層防疫人員辛勞，崑山科技大學副校長鐘俊顏與烘焙學院師傅吳寶春率隊，捐贈市府迷你版酒釀桂圓麵包及台南限定特色麵包共計400顆，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會主委戴偉峻表示，市府「生活關懷」專線(06-3901551)及1999市民服務專線，每天都至少超過1200通電話服務市民，24小時輪值不停歇。為提供民眾最即時的諮詢服務，前線同仁除了耐心回答，並安撫著急民眾的情緒，希望市民朋友多點溫柔包容，市府團隊會盡全力陪伴市民朋友抗疫，也鼓勵市民多加運用「台南快疫通LINE@」(ID：@vaccine_tainan)，掌握最新防疫資訊。

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