7歲兒早上畢典　姑姑打卡「一輩子保母」！晚上陳彥翔親手燒死他

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路輪胎行15日晚間傳出縱火案，一夜之間奪走8條人命。兇嫌陳彥翔(31歲)疑似因家產、經濟問題而與家人爭吵，隨後憤而外出買汽油縱火，燒死的8名至親中，還包括他的妻子、以及3個年幼的孩子。諷刺的是，縱火的當天也是7歲長子的幼兒園畢業典禮，上午陳彥翔還開心送兒子參加畢典，沒想到晚上就放火親手燒死妻兒。

據了解，陳彥翔是家中次子，疑似因分家產問題而與父親產生嫌隙，15日晚間陳彥翔在與家人大吵後負氣駕車外出購買600元汽油，隨後在自家輪胎行1樓處潑灑汽油企圖縱火。陳彥翔供稱，原本自己只是想要嚇嚇爸爸，但當時嘴上叼著菸，沒想到菸頭不小心掉落，意外引發大火。

由於地面滿是汽油、附近也都是易燃物，火勢一發不可收拾，當時陳彥翔母親、大嫂、妻子、以及妹妹發現4個孩子都在2樓，急忙衝進火場救援，不料卻在臥室中被濃煙嗆暈，最終與4個年幼的孩子一同葬身火窟，這場大火足足30分鐘後才被撲滅，但4大、4小已被燒成焦屍，遺體嚴重碳化難辨。

▲陳彥翔早上才送7歲長子到幼兒園參加畢業典禮，晚上竟縱火燒死他。（圖／翻攝當事人IG、記者陳凱力翻攝）

諷刺的是，縱火當天還是陳彥翔7歲長子的幼兒園畢業典禮，雖然由於疫情關係不開放家長參加，但上午陳彥翔還是與太太一起送孩子進校園參加畢典，氣氛和樂溫馨；身為姑姑的胞妹陳佩君還在IG打卡PO出合照，自稱是「一輩子的保母」，沒想當天晚上竟與侄兒同葬火窟，活活被陳彥翔親手燒死。

幼兒園校方接獲噩耗後不敢置信，表示因為畢業即將要離開校園，孩子當天還特別在教室多停留一會兒，沒想到一個晚上就天人永隔，對於發生憾事，師生們都感到震驚與不捨，對於同學、家長們校方也將盡力輔導。

▼輪胎行縱火案家族關係圖。（圖／ETtoday）