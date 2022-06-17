輪胎行逆子討50萬創業嫌不夠　父怨：給他打理店面也愛做不做

記者黃翊婷／綜合報導

新竹31歲男子陳彥翔買汽油縱火，燒死媽媽、妹妹以及妻兒等8名家人。陳父昨日（16日）在殯儀館處理後事時，曾向前來關心的親友抱怨，二兒子陳彥翔想要創業，他給了50萬元卻被嫌不夠，將輪胎行交給兒子打理，也是一副愛做不做的樣子。

▲陳父（中間灰衣者）前往殯儀館處理後事，神情疲憊。（圖／記者邱中岳攝，下同）

外號「小寶貝」的陳彥翔有竊盜、詐欺、毀損前科，自汽修科畢業後就在家裡工作，但因為經營理念與父親不同，父子倆多次發生糾紛，他曾因此短暫離家，之後又返回同住，沒想到最後卻因為與家人發生口角，一把火造成8名親人命喪火窟，包含他的妻子、3名兒子、母親、妹妹、嫂嫂和1名姪女。

▲陳家大兒子在染疫期間得知噩耗，悲傷趕抵靈堂。

有親友向鄰居透露，陳彥翔沉迷線上博奕遊戲，有財務問題，常跟父親要錢，要不到錢就發生口角，認為父親只偏愛從軍的大哥；另外，他也因為分家產問題跟父親談不攏，事發當晚情緒失控跑去買汽油潑灑，最終釀成大禍。陳彥翔自稱，原本只是想嚇唬父親，沒想到嘴上叼著菸，菸頭卻不小心掉下去引燃汽油，導致火勢迅速延燒。

根據《自由時報》報導，陳父16日在殯儀館處理後事時，曾向前來關心的親友抱怨，去年和妻子計畫購買一棟680萬元的房子，後來因故沒有購買，接著二兒子陳彥翔說想要創業，他給了50萬元協助找店面，卻被嫌不夠，將輪胎行交給兒子打理，也是一副愛做不做的樣子。

▼▲大火將輪胎行燒成廢墟。（圖／記者陳凱力翻攝、游宗樺攝）

而在案發前5小時，陳彥翔曾獨自外出購買臭豆腐，並與熟識的老闆娘聊了兩句，他當時透露計畫要買房子，想帶著妻子與3名孩子搬出去住，對未來也有規劃，豈料當晚就發生驟變。

鄰居感嘆，陳彥翔有個街頭巷尾都熟知的小名，就是「小寶貝」，不只家人，連左鄰右舍都會這樣叫他，只是大家怎麼也想不到，平日裡口中的「小寶貝」，竟然會在深夜縱火，一夜之間奪走8名至親的生命。