輪胎行8死！地屬都更精華區價值破4千萬　縱火逆子喪繼承權

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市東大路輪胎行大火奪走8條人命，縱火的31歲次子陳彥翔疑似是因為要錢不成與父親發生爭吵，才會憤而縱火。另外，事發的輪胎行位於都更範圍內，雖然屋主並未同意參加，但有業者估算，若是參加都更土地應分配價值可能超過4000萬元。

▲輪胎行被大火燒成廢墟。（圖／記者游宗樺攝，下同）

陳彥翔一家人所居住的輪胎行位於東大路精華路段，緊鄰新竹縣政府的都更地，附近有許多豪宅大樓。不過，輪胎行的土地屬於私人土地，先前經過多次協調，屋主都不同意被納入都更範圍；有業者預估，輪胎行四周都是都更案基地，若同意參與，土地應分配價值可能超過4000萬元。

▼▲輪胎行位於精華路段。

有鄰居聲稱，陳彥翔曾在閒聊中說過希望輪胎行土地能納入都更，而且他經濟狀況不好，常跟家裡要錢，有可能是為了分家產的問題才會在與家人爭吵之後，憤而縱火。但對於外界的猜測，由於陳彥翔呼吸道受到二度灼傷，目前還在加護病房插管治療，無法接受問訊，詳細的情況仍有待檢警進一步調查釐清。

▼▲縱火的陳彥翔被警方當場壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

至於分家產的部分，法律上其實是有財產繼承方面的「不孝條款」，依據《民法》第1145條第1項規定，「有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」

也就是說，除了陳父另立遺囑的辦法之外，陳彥翔這把火燒死母親、妹妹、2名嫂嫂、自己的3名孩子和1名姪女，未來就算沒有被判死刑，也會因為「殺死被繼承人」而喪失繼承權。