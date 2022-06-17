輪胎行縱火8死！鐵皮屋「易燒難救蔓延快」　消防局：超危險建築

▲新竹市東大路輪胎行為2層樓鐵皮屋，「易燒難救火勢蔓延快」，造成無法挽回的慘劇。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔡怡萍／綜合報導

新竹東大路輪胎行15日晚間發生大火，帶走8條寶貴生命，其中包含4名來不及長大的孩童。火勢之所以延燒得又急又快、錯失救援時間，當地警消指出該輪胎行是2層樓鐵皮違章建築，結構不夠堅固，裝潢也多以不耐燃木材板裝修，所以，鐵皮屋一旦起火，「易燒難救火勢蔓延快」，一旦起火就會高溫悶燒，造成鐵皮軟化、坍塌，甚至直指鐵皮屋是「消防員搶救中的最危險建築」！

▲新竹縣政府消防局針對鐵皮屋火警提出注意要點。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書，下同）



這起8死火警憾事引發社會關注，現場所轄的新竹縣政府消防局也針對鐵皮屋火災提出解釋，強調由於鐵皮屋起火易「閃燃」，逃生時間更是分秒必爭，而導致鐵皮屋失火會如此嚴重的致命原因有：「結構不夠堅固」，鐵皮屋的梁柱、屋頂及牆壁都是以鋼骨、鐵皮搭蓋，火場溫度達「六百度」就會破壞鋼性。

另外，鐵皮屋一旦起火「火勢成長迅速」，鐵皮屋的裝潢多以「不耐燃木材板」裝修，只要起火便迅速延燒：「火災猛烈度大」也是致命危機，許多鐵皮倉庫內都會「堆積易燃性物品」，一旦燃燒，將提供大量可燃物助燃。

消防局指出，建議最好是避免居住這類建物，並且須注意謹慎用火用電，掌握電量負荷，做好火源管理；鐵皮屋內裝潢、隔間應以「防火或耐燃材料」進行裝修：降低屋內「火載量」（如泡棉、雜物、紙張等易燃物）。

消防局特別強調，進入鐵皮屋須注意是否有2個不同方向的 逃生避難出口、安全門，是否保持正常使用狀態、安全門上方的「出口標示燈」是否明亮，另也須留意滅火器、緩降機、室內消防栓等位置及熟悉使用方法，多做留意才能為生命財產安全多一分保障。

▼由於輪胎行為2樓鐵皮建築，火勢蔓延又快又猛，嚴重壓縮了搶救與逃生的時間。（圖／記者陳凱力翻攝）

