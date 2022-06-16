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徐巧芯抓公務員bryant780417！苗博雅回應了

▲市議員苗博雅質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯抓出PTT帳號bryant780417利用北市府IP上網，大罵「柯韓粉最喜歡Ｏ眼插快篩，嘴巴吸老Ｏ」，經查真實真份為新北地方法院政風室的陳姓科員，最終被記申誡2次。對此，社民黨議員苗博雅也回應了。

台北市府公務員上班時間使用PTT，被質疑為「網軍」，相關單位調查並進行懲處。苗博雅也在議會上要求北市交通局林姓科長當眾唸出推文，引起網友討論。

有網友不滿苗博雅未針對過去行政院中央廚房製圖一事發文痛批，反而看到科員到PTT發文就抓出來打。對此，苗博雅表示，立委可以要求行政院的官員去立法院做專案報告，「國民黨、民眾黨的立委沒做事，是我要負責嗎？」意旨她身為台北市議員，負責的工作範圍是監督台北市政府。

▲苗博雅。（圖／翻攝苗博雅臉書）

▲苗博雅回應網友疑問。（圖／翻攝苗博雅臉書）

此外，苗博雅16日晚間表示，她絕對支持徐巧芯議員15日在議會提出調查帳號bryant780417是否為公務員上班時間在PTT違法發表言論等情事，「管他白的、藍的、綠的，最好全部查清楚！」

苗博雅說，她主張撤查「公務員、事務官上班時間當政治打手」，看是否有組織，或利用升遷當對價關係，反批台北市長柯文哲抗拒調查，議會給市府3次機會，但查到的內容都比PTT網紅四叉貓少，「恕我不客氣地說，市府查到的比網友查到的少，就是打假球嘛。」

苗博雅表示，她指派兩個助理成立調查小組，沒有資訊背景，逐一人工比對資料，查到的都比市府查到的多，如果市府自己都查清楚了，輪不到議員出手，根本不必召開專案報告。

苗博雅認為，要杜絕台北市公務員在上班時間「成群結黨、多重帳號、自推自噓、自導自演、造謠生事、政治打手」的情況，她也願意幫助徐巧芯並分享經驗，「我們已經成功推動市府重啟調查，7月5日前交調查報告。我會把我查到的線索，都交給市府調查單位。」

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