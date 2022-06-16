賴清德警衛室少將主任「竄改體測成績」　國安高層大怒拔官

▲賴清德警衛室主任謝靜華少將。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德的「萬里」警衛室主任謝靜華少將近來遭爆「竄改」體測成績，讓國安高層震怒，直接將他拔官調回特勤中心，而萬里警衛室主任則由特勤中心督察組長許志良上校接任。

謝靜華過去以「膝蓋不適」為由，不進行3000公尺跑步體測，而是改為5公里健走替代，但近來他讓特勤中心訓練盧姓組長填寫不實數據。對此，相關人士全遭特勤中心副指揮官李榮華以偽造文書撤職法辦，而謝靜華則是調回特勤中心。

事實上，謝靜華在2020年體測進行3000公尺跑步時就沒能達到標準，甚至引發國安局、特勤內部議論，而時任國安局長邱國正則改以5公里健走作為替代項目，才讓他過關。

不過，謝靜華又爆出竄改成績事件，這讓國安高層相當不滿，特勤中心副指揮官李榮華要求體能鑑測訓練組長盧姓上校與訓練組另一位參謀，以偽造文書罪嫌移送檢察機關偵辦。

對此，國安局表示，特勤中心「萬里」警衛室主任謝靜華2021年度體測，「經查有成績與事實不符乙情，相關鑑測人員涉登載不實，已由本局政風處依法移送檢察機關偵辦，謝員為本案關係人，為免偵辦期間影響勤務遂行，調整謝靜華主任職務配合調查。」