醫護確診回歸「感想只有3個字」！釣出一票苦主崩潰＋1

▲這波疫情也波及不少醫護人員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／採訪報導

感染新冠病毒雖有近99.7%為輕症、無症狀，但留下的後遺症，如咳嗽、腦霧、胸悶喘等症狀讓人相當難受。急診科醫師白永嘉指出，近日關心確診回歸的護理師身體狀況還好嗎？對方「秒回自己3個字」，竟與自己的感受一模一樣。PO文底下釣出一票苦主狂刷＋1。

急診科醫師白永嘉今（15）日在粉專發文分享，「確診回歸一起上班的同事，我問她『你現在還好嗎？』她轉過身，給我3個字『XXX』；她也問我『那你現在呢？』我看了她一眼，也轉過身回她：『XXX』，我們這三個字，居然完全一樣。」

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▲白永嘉與護理師確診後回歸工作，心得只有3個字。（圖／截自白永嘉醫師粉專）

白永嘉隨後也公布這3個字就是「咳咳咳」，他接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，自己於5/19確診、該名護理師則是6/1，倆人都已居隔完畢回到工作崗位，不過仍狂咳不止，護理師咳得比他還嚴重。他也透露自己測試在睡前服用小兒抗過敏藥水cyproheptadine，不咳又好睡效果最好。

沒想到一發文，釣出一票深受暴咳所害的網友狂刷，「咳到爆…一說話就咳」、「真的確診同事回歸，第一個星期也是都在咳咳咳」、「的確如此，外加鼻音超重的」、「簽到，現在隨身要帶喉糖」、「簽，而且還會喘」、「咳到不行」；也有人分享止咳秘方，「之前我媽也是咳得很嚴重；後來叫她用生薑片（三片）放保溫瓶沖熱開水喝（也可以加紅糖），之後就沒再咳了⋯⋯。」

「我終究還是確診了⋯」白永嘉上個月27日在臉書提到，27日康復居隔結束，實在不願回想過去這8天，「對我而言真的不是小感冒，發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身肌肉骨頭痠痛、倦怠。」

白永嘉說，他一直關在小房間像是在坐牢，還好同住家人陰性毫無症狀，太太還得辛苦準備他的三餐，這段期間急診的人力嚴重不足，感謝苦撐的急診同事，「我已經快滿血回歸，換我們康復者接手，共同面對輪番上陣。也請大家為醫護們加油打氣相互體諒，疫情總是會過去的。」