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確診康復「連中16種後遺症」　她曝每日恐怖落髮量：掉雙倍以上

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO嚴重落髮。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

有些確診者雖然康復也解隔離了，但卻出現後遺症，因此他們便會在網路上分享自己的狀況，提供給其他人參考。就有一名女網友發文表示，她現在一連出現16種後遺症，其中最嚴重也最明顯的就是「掉髮」，自從染疫後，就掉雙倍以上。貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她目前已經結束隔離，而且快篩陰性，不過至今卻有16種後遺症，包含「失眠、昏昏欲睡、容易疲倦、咳嗽、較容易喘、有痰、聲音沙啞、流鼻水、掉髮、皮疹、手腕發癢脫皮、嘴唇一直破皮、腹瀉、注意力無法集中、低燒、微痠痛。」

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值得一提的是，原PO的落髮程度很嚴重，「以前洗頭大概掉一小把，染疫後掉雙倍以上」。她也補充說道，新冠肺炎真的不像一般感冒或流感，真的不要覺得染疫沒關係。

咳嗽,風寒,感冒,肺結核,空氣汙染（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO出現16種後遺症。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，底下網友也紛紛回應，「這掉髮量太誇張了吧」、「我也是耶～掉得比懷孕時還誇張」、「我也是，身體感覺變很差，沒精神」、「真的後遺症很多」、「太可怕了吧」、「掉得好誇張」、「頭髮會不會太多了，嚇人喔」、「還是要再看醫生，這有點嚴重」、「我也是好了以後一堆後遺症」。

針對落髮部分，原PO也在留言處進一步表示，「剛解隔，有看中醫，需再觀察一陣子，醫師說這是疫後可能產生的生理狀況。」

本站日前報導《確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看　常見症狀還有這些》，WHO將長新冠定義為「持續至少2個月或數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀，根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有20%人可能面臨長期新冠影響。

美國CDC研究也指出，有多達五分之一的成人染疫後會出現後遺症，較常見的症狀包含疲勞、呼吸急促、咳嗽、肌肉痠痛等，另外，神經系統症狀部分也包含「很難思考或集中注意力」，也就是「腦霧」。美國CDC表示，與接種疫苗並出現突破性感染的人相比，未接種新冠疫苗又確診的人更容易出現後遺症。

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