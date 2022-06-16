高雄陷富樂快篩之亂　藍營嗆陳其邁：不要遇到同黨就噤聲

▲高雄陷富樂快篩之亂，藍營點名陳其邁：不要遇到同黨就噤聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

富樂快篩之亂持續延燒，高雄市議會國民黨團召開記者會抨擊衛福部，須向全體國民與地方政府道歉，並拿出實際的負責行為。黨團也呼籲陳其邁市長要勇敢站出來，不要遇到同黨就噤聲。

總召童燕珍表示，這次的富樂快篩之亂，可以說是高登事件2.0的版本，政府不只沒有學到教訓，現在大鑫資訊被爆是賣墨水匣變快篩代理商，代理了富樂快篩後不到一個月拿下近3億的標案，簡直是標案奇蹟。

她說，希望陳其邁市長能夠拿出擔當，這次事件地方政府是消費者，該大膽要求中央負責，不要因為是同政黨就不敢要求！要求中央扛起開放不肖廠商進口的責任。

▲童燕珍批評，希望陳其邁市長能夠拿出擔當，這次事件地方政府是消費者，該大膽要求中央負責，不要因為是同政黨就不敢要求。（圖／記者賴文萱翻攝）

市議員邱于軒指出，在1月份就查的到艾康公司出品的富樂快篩報導，所有製造都是中國製的，這個文件用google就google的到，難道衛福部當初是閉著眼睛審查嗎？而高雄市政府在出了這麼大的包後，議員要索取資料竟然找盡理由不肯提供，陳其邁市長該與陳時中一起謙卑的向人民道歉。

市議員陳若翠則表示，大鑫公司在5月10號獲得EUA，中間5月13號就有企業發函告知衛福部該快篩有問題，卻還是放任不肖廠商標下上億標案，如今檢放介入調查，希望嚴辦嚴查嚴抓，到底政府在呼攏還是政府在欺騙？

市議員陳美雅要求陳其邁要公布所有決策流程的公文，當初到底怎麼驗收的？當初怎麼得標的？高雄市民有權知道！尤其在五月份總質詢上陳其邁一問三不知，有多少廠商跟採購多少金額都回答不清，要求高雄市政府應公布相關資料，讓人民一起監督。

▲李雅靜強調，醫優科技在5/13發公文給衛福部要求撤銷富樂的輸入許可，衛福部直到6/10號才有動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

市議員李雅靜強調，醫優科技在5/13發公文給衛福部，要求撤銷富樂的輸入許可，衛福部直到6/10號才有動作，質疑「我們衛福部到底是睡著了還是忙翻了？」尤其該公文中早就明確寫出該產敏有敏感性不足的問題，衛福部卻毫無動靜，呼籲衛福部該公開這一個月收到公文後到底做了那些處置？更呼籲陳時中部長，專心防疫，拜託不要再做市長夢，你的美夢會變全民的惡夢。

市議員宋立彬批評衛福部因為核准的快篩劑出錯，卻還沒看到中央對高雄說句對不起。高雄市政府應該要硬起來，否則市民在防疫上面到底人民還要相信誰？

童燕珍最後結論，這次的外篩之亂跟市府索取相關資料處處受阻，要求市府應在21號的臨時會前，將議員索取的資料盡速提供，尤其希望陳市長，要學會拿出擔當的態度，別只敢把問題推給廠商、推給台中，如果陳其邁不敢說，由國民黨團來幫陳市長要求衛福部跟所有受害的地方政府道歉。