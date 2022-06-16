國民黨親美反共？　馬英九：我一向主張應該「和陸」

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫日前訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，聲稱國民黨親美，給國民黨扣親中帽子是錯誤的，引發關注。前總統馬英九今（16日）受訪說，九二共識是一定有的，他對大陸一向主張應該是「和陸」，走和平路線，和美國可以親美，但不要刻意去反，主要是看什麼議題，比較符合台灣需要。

馬英九今天上午出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典時受訪說，九二是有共識的，在談時他負責督導，在1992年10月底和大陸達成都支持堅持一個中國原則，但對一個中國的涵意大家解釋不同，同年11月3日去函給海協會，詢問可不可以用口頭聲明方式各自表達，陸方16日回函稱「我們充分尊重與接受」，這表示有共識的，所以共識是一定有的。

媒體追問，朱立倫稱國民黨是「親美反共」，馬英九是否認同此說法？馬說，他對大陸一向主張應該是「和陸」，要走和平路線，跟美國可以親美，但不要刻意去反，主要是看什麼議題，這樣比較符合台灣需要。

另有媒體關注，現在石斑魚被大陸禁是因為ECFA關係，且民進黨認為是因為馬英九和大陸設下的「陷阱」，馬英九聞言反問，「那他們（指民進黨政府）上任後怎麼不把ECFA廢掉呢？」又搞了6年，應該去問總統蔡英文，如果馬英九做了這麼壞的事情而不廢掉，「蔡英文應該做啊，那蔡英文在幹麻呢？」