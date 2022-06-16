藍營高雄市長神秘民調「她衝第一」　在地議員不服：質疑真實性

▲國民黨中央流出高雄市長初選民調，由國民黨智庫執行長柯志恩排名第一。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未定，近來流傳一份內部初選民調，國民黨智庫執行長柯志恩排名第一，高雄市議員陳麗娜第二，其次分別為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中。對此，黃紹庭16日質疑其真實性，鄭重要求國民黨中央，儘快出面說明。

根據流傳的國民黨高雄市長人選初選民調，排名第一的是國民黨智庫執行長柯志恩，第二為高雄市議員陳麗娜，接著分別為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，另外，國民黨中央委員孫建萍、高雄市民政局前局長曹桓榮則居末，至於前衛生署長楊志良則未在7人民調名單內。

▲高雄市議員黃紹庭質疑民調真實性，鄭重要求國民黨中央，儘快出面說明。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

對此，黃紹庭出面質疑民調真實性，鄭重要求國民黨中央，儘快出面說明，強調國民黨中央應在公開透明之下，產生一個讓大家都能心服口服的民調結果，以儘快幫助年底高雄市長的選舉。

黃紹庭主張，對於高雄市長候選人初選，黨中央應該在公開透明的機制下，辦理市長候選人初選民調，邀集所有民調市長參選人共同參與初選民調的題目及民調機構，同時應讓參選人派人監聽民調進行。

黃紹庭認為，如此在公開透明之下產生的初選民調結果，相信大家都能心服口服。他說，高雄市長候選人提名在即，期待國民黨中央能更週延、更公開透明，舉辦類初選民調結果，好讓結果可幫助中央及地方的整合，儘快協助年底高雄市長的選舉。