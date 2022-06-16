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蘭嶼加油站首設機車排氣檢測　到檢率翻倍成長

▲蘭嶼中油站自今年1月投入機車排氣檢驗業務，到檢率大幅成長。(圖／台東縣政府提供，下同)

蘭嶼中油站自今年1月投入機車排氣檢驗業務，到檢率大幅成長。(圖／台東縣政府提供，下同)

記者王兆麟台東報導

蘭嶼中油站自今年1月投入機車排氣檢驗業務開始，蘭嶼地區定檢率從原本36.15%提升至70.21%，機車到檢率大幅成長，環保局日前在蘭嶼鄉公所、衛生所、郵局、台電營業處、派出所、便利商店等，張貼宣導海報及布條，鼓勵民眾就近前往免費檢驗機車排氣，維護良好的空氣品質。

台東縣政府表示，為維護台東縣良好的空氣品質，機車要定期完成檢驗及保養，民眾同時可掌握自己車輛的狀態，避免臨時故障或緊急事故發生。此項檢驗是免費服務，不論離島或縣內各地（或鄉鎮）居民都能主動定期檢驗機車排氣，共同維護台東清新好空氣。

▲蘭嶼中油站自今年1月投入機車排氣檢驗業務，到檢率大幅成長。(圖／台東縣政府提供，下同)

環保局張貼宣導海報及布條，鼓勵民眾就近前往免費檢驗機車排氣，維護良好的空氣品質。

環保局指出，設籍於蘭嶼鄉今年1至5月機車應到檢車輛為1534輛，目前仍有457輛車主尚未完成機車排氣檢測，提醒尚未完成檢測及定檢日期即將到期的車主，記得前往機車排氣檢測，如檢驗不符合排放標準，需於一個月內將機車送至機車行，進行調修及保養工作，調整至最佳狀態並複驗至合格，始得完成年度定期檢驗。

環保局呼籲，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

行政院環保署提供車主查詢機車定檢資料，網址「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」(https://reurl.cc/gNl24)，台東縣認可機車排氣檢驗站共57站(https://is.gd/QWbUD6)，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，服務專線089-323639。

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