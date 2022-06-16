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好市多上架夯鞋「不到800元」！網全吐血：才找代購買2倍價

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多運動鞋只要不到800元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，且價格比外面便宜不少，吸引許多顧客前往消費。近日有女網友去逛好市多，就發現一雙知名品牌運動鞋價格不到800元，只要國外代購的半價，讓她當場看傻眼。不少人也扼腕的說「才剛找代購！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，表示好市多上架知名品牌的運動鞋，一雙只要759元。但她4月時才請國外代購幫忙買同款鞋子，當時還要1000多元，沒想到好市多的價格竟砍了這麼多，直說「不趕快多買一雙怎麼行！立馬再來一雙」。

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PO文曝光後，不少和原PO有相同經歷的網友紛紛表示，「真的！我先前代購買1270元，前2日看到Costco才賣759元，真的是捶心肝」、「真的很便宜，我就是那個2個月前請代購買1千多的人」、「好嘔，我買1799」、「我也是那個請代購花了2倍價買的」、「真的，我也請代購買1千多～看到這價錢捶心肝」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼不少人才剛買完代購。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

但也有人提醒，「跟朋友討論過，大家都覺得好市多的鞋子很容易破，可能是清庫存的關係。另外之前穿FILA也是容易破，提供參考」、「上次買過另外一款小孩的FILA 穿不到3天，前面鞋頭接縫處都脫皮了」、「前天購入2雙給小孩，但缺點是鞋墊有點硬，回家套襪子穿有點緊，想說算了，頂多讓小孩穿完一個學期應該就差不多囉」，還是要先試穿檢查較為妥當。

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