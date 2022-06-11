好市多西瓜一切流湯「狂噴20秒」！超多人受害　內行揭5招避踩雷

記者柯振中／綜合報導

近期天氣炎熱，有不少民眾到美式賣場好市多購買「消暑神物」西瓜，卻也傳出回家一切「西瓜炸裂」的災情。對此，水果達人也揭露挑選要點，只要好好注意，就能選到品質較好西瓜。

一名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她到好市多購買西瓜，回家一切卻噴出大量汁水，一直流個不停，讓她十分傻眼，也忍不住自我解嘲，「就想知道這西瓜剖開前多難過。」

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▲女子到好市多購買西瓜，結果切下去瞬間流湯。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



依據影片畫面，民眾用水果刀將西瓜剖開後，果肉內不斷冒出汁水，流了將近20秒的時間，將西瓜打開後，也可見內部果肉有個空洞。

網友們看完女子的遭遇，在下方留言回應，「正常不會這樣，這是水傷瓜，建議退款」、「命案現場的感覺」、「最近雨下得多不建議買西瓜，容易水傷也不甜」、「真的有像羊水破了」、「水傷，賣你的還真沒良心，應該要主動告知。」

▼除了女子這次的經驗以外，先前也有人受害，甚至有西瓜放隔夜自爆的狀況。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



事實上，除了這名女子碰上以外，也有人上個月到好市多購買西瓜，結果一切直接炸開，導致廚房、地板都是西瓜的汁液，更有人只是買回家放著，隔天西瓜「自爆」，災情不斷傳出。

對此，根據《東森新聞》報導，水果業者袁明達表示，好吃的西瓜外觀會呈現翠綠色、紋路明顯，瓜臍則是愈小愈好，拍打果皮可以聽到飽滿紮實的聲音，若上方有瓜蒂，也要挑選瓜蒂彎曲、青綠粗壯的，意味著水分、養分足夠，照這種方式挑選，通常品質會比較好。

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