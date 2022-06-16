618購物節小確幸！超商限時5天「咖啡飲品優惠」　33元爽喝大杯美式

▲迎接618購物節、國際野餐日，7-11祭出7大指定咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

即將到來的6/18，不僅是年中最大618購物節，同時也是國際野餐日，對此，就有超商推出「7大咖啡飲品」優惠，其中還有民眾最愛喝的大杯美式，換算下來每杯只要33元，濃萃拿鐵每杯也只要44元，活動只有5天，趕快把握機會喝起來。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「國際野餐日」優惠，即日起至6/20止共有7大指定CITY咖啡飲品可享買2送1或買8送3，品項如下，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領，贈品不得轉贈，兌換期限至今年9/30止。

1.CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)買8杯送3杯，優惠價360元

2.CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)買8杯送3杯，優惠價480元

3.CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶買8杯送3杯，優惠價600元

4.CITY PRIMA精品美式(冰/熱) 買8杯送3杯，優惠價640元

5.CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡買2送1，優惠價170元

6.CITY CAFE完熟蘋果咖啡買2送1，優惠價160元

7.CITY TEA一顆檸檬青茶買2送1，優惠價120元

▲每組優惠皆為限量，趕快把握機會買了。



OK mart也推出咖啡優惠，全門市於6月16日、6月17日祭出「大杯濃厚莊園級美式或拿鐵同品項買2送2」優惠，不限冰熱爽喝；並於OKmall APP加碼推出限時「618超殺優惠」，即日起至6月19日期間有「買大杯莊園級美式、拿鐵10杯直接打5折」，且不限兌換時間、門市，加碼送618點OK Point。

▲OK CAFÉ大杯莊園美式、拿鐵10杯打5折。（圖／記者蕭筠攝）

